Экономика

МВФ оценил расходы на спасение Венесуэлы в $30 млрд в год

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) начал подготовку к возможному спасению Венесуэлы, что может потребовать ежегодной помощи в размере $30 млрд и более, пишет The Financial Times.

Это будет одним из самых сложных процессов реструктуризации облигаций в мире, а также большой проверкой правил фонда, отмечается в статье.

У МВФ нет официальных отношений с Венесуэлой, поскольку Каракас оборвал их в 2007 году, в связи с чем фонд не проводил выездных проверок в этой стране в течение 13 лет. Официальные представители фонда настаивают на том, что ничего еще не решено, и публично заявляют, что они просто проводят обычный мониторинг. При этом подчеркивается, что у фонда нет каких-либо значимых контактов с правительством, за исключением ответов чиновников низкого уровня на запросы данных.

Однако в последние месяцы сотрудники фонда спокойно проводили расчеты для потенциального спасения Венесуэлы, которое, если оно произойдет, станет более масштабным с финансовой стороны и более политически сложным, чем кризис в Греции.

"Рынок должен быть должным образом подготовлен к этому", - заявил FT высокопоставленный представитель МВФ.

"По сложности это будет как Аргентину сложить с Грецией", - добавил бывший представитель США в фонде Дуглас Редикер.

"Как и все другие, мы очень обеспокоены драматическими экономическими и гуманитарными условиями в Венесуэле, - сказал представитель МВФ. - В рамках нашего мандата по наблюдению мы собираем информацию и внимательно следим за ситуацией, включая мониторинг того, как кризис затрагивает соседние страны".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о победе правящей в стране Единой социалистической партии (ЕСПВ) на прошедших в воскресенье выборах губернаторов штатов. Между тем, альянс венесуэльской оппозиции отказывается признать результаты выборов. Представитель оппозиционного альянса "Круглый стол демократического единства" потребовал провести проверку результатов голосования во всех 23 штатах страны.

Политический кризис в Венесуэле отягощается сложной экономической ситуацией. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая по прогнозам Международного валютного фонда в этом году составит 720%, а в 2018 году может достигнуть 1660%. Объем экономики Венесуэлы с 2013 года сократился на 27%. Нехватка иностранной валюты вызвала падение импорта на 80% за последние пять лет.

Теги: Венесуэла, МВФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"Технопромэкспорт" подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами"Технопромэкспорт" подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами
Ранее Siemens подал иск к "Технопромэкспорту", который строит в Крыму две электростанцииПодробнее
Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией купил банк "Траст"Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией купил банк "Траст"
Последняя сделка на 14 млрд рублей была заключена накануне того, как ЦБ объявил о введении временной администрации в "Открытие"Подробнее
"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах
По данным "Ъ", ведомство также предлагает уменьшить беспошлинный лимит до 50 евро с 2021 годаПодробнее
Bloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского мостаBloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского моста
По информации агентства, сооружение моста отдадут компании Аркадия РотенбергаПодробнее
Костин назвал вымыслом данные о причастности ВТБ к финансированию проектов ТрампаКостин назвал вымыслом данные о причастности ВТБ к финансированию проектов Трампа
Ранее бизнес-партнер президента утверждал, что Костин помогал в финансировании сделки, которая не была завершенаПодробнее
Qualcomm потребовала запретить производство и продажу iPhone в КитаеQualcomm потребовала запретить производство и продажу iPhone в Китае
Американский производитель чипов утверждает, что Apple нарушила его патентыПодробнее
ЦБ утвердил план своего участия в санации БинбанкаЦБ утвердил план своего участия в санации Бинбанка
План предусматривает докапитализацию банка и выделение ему средств на поддержание ликвидностиПодробнее
Курс биткойна в пятницу установил новый рекордКурс биткойна в пятницу установил новый рекорд
Стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до $5856,1Подробнее
Х5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс"Х5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс"
В компании решили отказаться от этого форматаПодробнее
Курс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100Курс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100
Рост поддерживают сообщения о том, что правительство Китая может смягчить недавние запреты на операции с криптовалютамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБВ миреПетр Павленский поджег Банк ФранцииСпортСборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФАЭкономика"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинахЭкономикаBloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского мостаКультураСкончался актер Дмитрий Марьянов

Оголодавшие медведи повадились на кладбище Северодвинска

Солист Мариинки Николай Охотников скончался на 81-м году жизни

СКР возбудил уголовное дело о крупной свалке химотходов на юге Петербурга

ЦБ установил курсы доллара и евро на 17 октября

Многометровый оползень образовался на валу Новгородского кремля

Около 200 человек вывели из загоревшейся шахты в Пермском крае

Патриарх Кирилл призвал положить в основу законодательства закон морали

МВФ оценил расходы на спасение Венесуэлы в $30 млрд в год

Автомобиль сбил двух детей на "зебре" в Ярославле

Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФАПервое место в обновленной таблице по-прежнему занимает сборная Германии Подробнее

Из загоревшейся шахты в Пермском крае эвакуировали почти 150 рабочих

СПЧ передал в администрацию президента концепцию амнистии к 100-летию революции

В Ирландии отменили занятия в школах из-за шторма "Офелия"

Петр Павленский поджег Банк Франции

Петр Павленский поджег Банк ФранцииПо словам фотографа Анри Капуцин, акционист был задержан Подробнее

Дворкович прокомментировал снижение порога беспошлинной интернет-торговли

По словам вице-премьера, пока нецелесообразно опускать порог ниже 200 евро за посылку Подробнее

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Siemens к "Технопромэкспорту" до 18 октября

Глава Госкомнаца Крыма подал в отставку

Девять человек стали жертвами лесных пожаров в Португалии и Испании

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции