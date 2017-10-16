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Президент Венесуэлы объявил о победе правящей партии на региональных выборах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что правящая в стране Единая социалистическая партия (ЕСПВ) одержала победу на пошедших по всей стране выборах губернаторов штатов.

"Мы получили 17 губернаторов, 54% голосов, явка составила 61%, а наши губернаторы победили в 75% штатов. Наша страна окрепла", - объявил президент.

Он призвал население "праздновать победу радостно, с музыкой, танцами, но мирно, с уважением к оппонентам".

Вместе с тем, как сообщалось, альянс венесуэльской оппозиции отказывается признать результаты выборов.

Представитель оппозиционного альянса "Круглый стол демократического единства" потребовал провести проверку результатов голосования во всех 23 штатах страны.

"У нас серьезные подозрения, сомнения относительно результатов", - заявил он журналистам.

До объявления результатов голосования оппозиция декларировала свою победу.

"То, что происходит сегодня в Венесуэле... - это грандиозная победа, победа гигантского масштаба исторического значения", - заявил лидер оппозиционной коалиции Рамон Авеледо.

По результатам выборов, в 17 из 23 штатов победу одержала ЕСПВ.

Теги: Венесуэла
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