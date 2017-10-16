Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Акционеры авиакомпаний "Нордавиа" и Red Wings приняли решение объединить компании и начали подготовку к процессу консолидации под общим управлением, говорится в совместном пресс-релизе компании.

"Цель объединения - укрупнение бизнеса, что, среди прочего, даст возможность повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы предприятия", - говорится в тексте.

Условия сделки в сообщении не уточняются.

Предполагается, что пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек. Объединенная компания планирует использовать, в том числе, среднемагистральные самолеты МС-21. "Летом этого года на Международном авиасалоне в Жуковском авиакомпания Red Wings подписала соглашение о твердом лизинге 16 самолетов МС-21-300, которые пополнят парк холдинга в период 2019-2024 годах", - уточняется в сообщении.

"Нордавиа" и Red Wings уже работают в рамках авиационного альянса, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов.

"Нордавиа" - региональная авиакомпания, специализируется на перевозках пассажиров из Северо-Западного федерального округа по России и за рубеж. В парке авиакомпании 9 реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-500. За 8 месяцев 2017г. перевезла 799 тыс. человек (+28,1% к прошлому году), заняв 17-е место в статистике Росавиации.

С апреля 2016 г. акционером компания стал холдинг Sky Invest, принадлежащий совладельцу авиакомпании Red Wings Сергею Кузнецову. До этого 100% акций "Нордавиа" принадлежали "Норникелю".

Red Wings - российская авиакомпания, базируется в московском аэропорту "Домодедово". В парке воздушных судов компании, в частности, восемь самолетов Ту-204-100В. Весной 2017г. в парк перевозчика начали поступать шесть A320/321 (поставки завершатся до 2018 года) в краткосрочный лизинг до пяти лет. В 2016 году авиакомпания перевезла 960 тыс. пассажиров.

До 2013 года Red Wings принадлежала "Национальной резервной корпорации" Александра Лебедева. В 2013 году НРК продал авиаперевозчика группе инвесторов - Сергею Кузнецову и GHP Group Марка Гарбера. Позднее 100% акций Red Wings за долги по лизингу (ранее оценивались в 2,2 млрд рублей) получила компания "Ильюшин финанс Ко" (48,4% у "Объединенной авиастроительной корпорации", 21,4% - у "ВЭБ капитала").