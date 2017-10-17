Сбербанк будет больше полагаться на искусственный интеллект в деле кредитов юрлиц

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Сбербанке России сейчас кредитные решения по юрлицам в 35% случаев принимаются с использованием искусственного интеллекта, без оценки человека, и этот показатель планируется увеличить до 70%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме "Открытые инновации".

"У нас примерно 99% кредитных решений по физическим лицам принимаются без участия оценки, по корпорациям - около 35%. Мы хотим эту цифру во втором случае довести до 70%", - сказал Греф. Он отметил, что это направление работы в банке связано с важным сегментом - анализом больших данных (big data).

"Сегодня фактически нет ни одной области нашего бизнеса, в которой мы бы не применяли искусственный интеллект. В финансовом бизнесе это пять ключевых направлений", - сказал топ-менеджер.

Он сообщил, что первое направление - это финансовый эдвайзинг, его компоненты - персональные финансовые менеджеры, боты, отвечающие на типовые вопросы, использование такого эдвайзинга в колл-центре. "За этим огромное будущее. Я думаю, что буквально через 3-5 лет у нас не останется на этой должности людей, потому что каждый день искусственный интеллект учится и становится все более и более точным в своих ответах и прогнозах", - отметил Греф.

Он пояснил, что второе направление - анализ big data, третье - кибербезопасность, четвертое - анализ клиентов, пятое - автоматизация деятельности банка.