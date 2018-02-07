Сотрудников Сбербанка стали чаще ловить на майнинге на казенном оборудовании

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что сотрудники банка часто попадаются на майнинге криптовалют на рабочем месте.

"Мы не занимаемся майнингом, хотя мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом", - сказал Греф в ходе общения с участниками финала конкурса "Лидеры России" в среду в Сочи.

Председатель правления Сбербанка признался, что лично ему майнинг криптовалют неинтересен, так как это "бизнес примитивный".

"Могу назвать вам десяток других объектов инвестирования с большей доходностью", - добавил он.

Греф отметил, что Сбербанк в прошлом году закупал видеокарты не для майнинга, а для исследований искусственного интеллекта.

Финал Всероссийского конкурса "Лидеры России" проходит в Сочи с 7 по 11 февраля. Победителями финального этапа станут 100 человек, они примут участие в программе наставничества конкурса "Лидеры России" и смогут в течение года получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.