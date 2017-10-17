Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США, диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0,04-0,35 процентного пункта, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Теперь максимальная ставка по вкладам в долларах составляет: по продукту "Сохраняй Онлайн" 1,35%, по "Пополняй Онлайн" - 1,15%, по "Управляй Онлайн" - 0,80%.

"Сбербанк принял решение повысить ставки по вкладам в долларах США, чтобы выровнять свое ценовое предложение в соответствии с уровнем ставок на рынке", - прокомментировал во вторник повышение и.о. директора дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Максим Степочкин, чьи слова приводятся в релизе.

Согласно информации на сайте Сбербанка, до повышения максимальные ставки по долларовым депозитам были следующими: по продукту "Сохраняй Онлайн" - 1,25%, по "Пополняй Онлайн" - 1,05%, по "Управляй Онлайн" - 0,7%.

По рублевым вкладам банка наблюдается обратная тенденция: в июне Сбербанк сообщил, что снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1-0,5 процентного пункта.