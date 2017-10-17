В ЦБ назвали маловероятным сохранение ключевой ставки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сохранение ключевой ставки Банка России сейчас маловероятно, ожидания рынка по ее снижению на 25 или 50 базисных пунктов не сильно расходятся со взглядом регулятора, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

Он отметил, что ЦБ еще думает, какие варианты решения могут быть рассмотрены на заседании совета директоров по ставке 27 октября. "Еще думаем. Сохранение ставки, наверно, сейчас маловероятно. В целом рынок сейчас между четвертью и одной второй (снижения ключевой ставки - прим. ИФ). Мы в общем-то не видим, что рынок сейчас сильно расходится с нашим взглядом", - сказал И.Дмитриев.