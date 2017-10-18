Нефть Brent поднялась в цене до $58,2 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе азиатских торгов в среду после очень незначительного подъема днем ранее. Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов, отмечает Dow Jones.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК подорожали на $0,36 (0,62%) - до $58,24 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на $0,06 (0,01%) и составляла $57,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в среду выросли на $0,2 (0,39%) - до $52,08 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,01 (0,02%) - до $51,88 за баррель.

Также участники рынка ждут данных о коммерческих запасах топлива в США. По ожиданиям экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, резервы на прошлой неделе сократились на 3,2 млн баррелей.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 17:30 МСК.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы топлива в стране на прошлой неделе рухнули на 7,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,9 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 340 тыс. баррелей.