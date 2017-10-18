Рубль укрепился при открытии торгов на фоне дорожающей нефти

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен, евро снижается на "Московской бирже" при открытии торгов в среду; рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,29-57,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,29 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 67,34 руб./EUR1 (-7 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 3,2 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 61,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11,96 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за нефтью, продолжающей немного дорожать после очень незначительного подъема днем ранее. В фокусе внимания инвесторов остается нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,66% - до $58,26 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в среду выросли на 0,42% - до $52,08 за баррель.

Также участники рынка ждут данных Минэнерго США по запасам нефти, которые будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы топлива в стране на прошлой неделе рухнули на 7,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей.