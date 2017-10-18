Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов во вторник обновили исторические максимумы благодаря сильной финансовой отчетности крупных банков и фармацевтических компаний, сообщает MarketWatch. В то же время Nasdaq Composite снизился менее чем на 0,5 пункта.

В ходе сессии значение Dow Jones впервые за свою более чем 100-летнюю историю преодолел отметку в 23000 пунктов и поднималось до 23002,2 пункта. С начала текущего года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торгов и четырежды переваливал за очередную тысячу пунктов, причем для того, чтобы от 20 тыс. дойти до 21 тыс., индексу понадобилось всего 24 сессии.

Помимо оптимизма, столь активный рост американского фондового рынка также вызывает у многих экспертов опасения по поводу переоценки акций компаний США. MarketWatch напоминает, что 19 октября будет 30-я годовщина "черного понедельника" 1987 года, когда в течение одной сессии Dow Jones рухнул на рекордные в истории 23%.

Объем промышленного производства в США в прошлом месяце вырос на 0,3% относительно августа, сообщила во вторник Федеральная резервная система. Результат оправдал ожидания рынка. Производство в перерабатывающей промышленности, на которую приходится около 75% общего объема промпроизводства, повысился на 0,1%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

При этом ФРС пересмотрела в сторону улучшения динамику показателей за август - промпроизводство в целом снизилось на 0,7%, а не на 0,9%, а объем выпуска в перерабатывающей промышленности опустился на 0,2%, а не на 0,3%.

Morgan Stanley увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, причем оба показателя превзошли прогнозы. Квартальная прибыль банка составила $0,93 на акцию против ожидавшихся $0,81 на акцию. Выручка повысилась до $9,2 млрд, эксперты ожидали подъема до $9,02 млрд. Акции Morgan Stanley во вторник подорожали на 0,4%.

Котировки бумаг Johnson & Johnson повысились на 3,4%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья увеличил выручку в июле-сентябре, а также улучшил прогноз на текущий год.

Капитализация UnitedHealth Group Inc. подскочила на 5,5%. Крупнейшая в США компания в сфере медицинского страхования увеличила выручку в минувшем квартале и повысила прогноз финпоказателей на весь год.

Бумаги Harley-Davidson подорожали на 2%. Производитель мотоциклов отчитался о снижении квартальной прибыли и выручки, однако подтвердил прогноз продаж на текущий год на уровне 241-256 тыс.

В то же время рыночная стоимость Netflix Inc. за день сократилась на 1,6%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке превзошел собственные прогнозы по темпам роста числа подписчиков в третьем квартале, однако прибыль компании оказалась ниже ожиданий аналитиков.

Цена акций Goldman Sachs уменьшилась на 2,6% вопреки сильной отчетности. Банк повысил прибыль в расчете на акцию до $5,02 и выручку до $8,33 млрд, хотя аналитики в среднем прогнозировали соответственно $4,17 на акцию и $7,5 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 40,48 пункта (0,18%) - до 22997,44 пункта.

Standard & Poor's 500 за день вырос на 1,72 пункта (0,07%), достигнув 2559,36 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 0,35 пункта (0,01%) - до 6623,66 пункта.

Служба финансово-экономической информации