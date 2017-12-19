Минтруд РФ не поверил данным социологов об 11-процентной безработице

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минтруд России считает необъективными методы расчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который получил вдвое большее число безработных в России, чем Росстат.

"ВЦИОМ может проводить любые опросы по любой методике, получать любые результаты и интерпретировать их по своему усмотрению. Но, по мнению Минтруда России, методология определения численности безработных и уровня безработицы в Российской Федерации должна соответствовать подходам, принятым в мировой практике", - сообщили "Интерфаксу" в Минтруде во вторник, отвечая на запрос агентства.

Там отметили, что министерство использует данные по безработице, которые получены с помощью двух методик. Первая - это подсчет официально зарегистрированных безработных, то есть вставших на учет в органы службы занятости населения. Вторая методика - это опрос населения Росстатом по методологии Международной организации труда (МОТ).

"Месячный объем выборочной совокупности по проводимому Росстатом опросу составляет в целом по стране около 32 тыс. домашних хозяйств или около 77 тысяч человек в возрасте от 15 лет и старше. По данным Росстата на 1 ноября общая безработица составила 5%", - напомнили в Минтруде.

Ранее во вторник газета РБК сообщила, что, по данным ВЦИОМ, безработица в России вдвое превышает официальные данные Росстата и составляет 11%. При этом, по мнению опрошенных изданием экспертов, цифра могла бы быть выше, если бы в подсчетах применялись критерии госстатистики.