Итоги 2017: Между пирамидами "ВИМ-авиа" и Хеопса

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год российским авиаторам запомнится - для кого внезапным, а для кого закономерным - крахом "ВИМ-Авиа", продолжением второго сезона сериала о проверках безопасности аэропортов Египта, международными скандалами с правилами полетов через аэропорт "Жуковский", открытием построенного на частные деньги ростовского "Платова". Параллельно рынок следил за испытаниями нового лайнера МС-21, попытками найти нового покупателя Sukhoi Superjet 100 и очередными кадровыми перестановками в авиапроме.

Задержанный вылет с рынка

В конце мая, в преддверии сезона отпусков, замыкавшая десятку крупнейших авиакомпаний РФ "ВИМ-Авиа" начала массово задерживать рейсы. Транспортные прокуратуры нескольких регионов инициировали проверки, Росавиация вызвала "на ковер" руководство компании. Свои проблемы перевозчик объяснил нехваткой широкофюзеляжных самолетов: часть из них вовремя не пришли с планового ремонта, часть новых судов не поставил лизингодатель. "ВИМ-Авиа" пообещала сократить чартерную программу, сфокусировавшись на "регулярке".

Спустя каких-то пару месяцев на авиасалоне МАКС-2017 "ВИМ-Авиа" уже подписывает рамочное соглашение на 15 самолетов МС-21, заявляя о планах получить их в долгосрочный лизинг в 2021-2024 гг. При этом параллельно усугублялась ситуация с рейсами перевозчика: по оценке Ассоциации туроператоров России, из-за сокращения его чартерной программы на отдых не смогли улететь почти 100 тыс. туристов.

Очередной и решающий в этой истории коллапс случился в конце сентября в базовом для "ВИМ-Авиа" аэропорту "Домодедово". Он отказался обслуживать рейсы перевозчика в связи с накопившимися долгами за топливо, которые достигли более 500 млн руб. Далее ситуация развивалась стремительно: Минтранс собрал оперативный штаб для развоза пассажиров проблемной авиакомпании, ее совладелец Рашид Мурсекаев заявил, что средств для продолжения деятельности не осталось (и вскоре покинул Россию, предположительно отправившись в Турцию), рейсы "ВИМ-Авиа" переводятся во "Внуково". Позднее источник "Интерфакса" сообщал, что Росавиация приняла решение об ограничении сертификата эксплуатанта компании, правда официальной публикации приказа ведомства так и не последовало.

В дальнейшем в Росавиации заявят, что для оценки финансово-экономического состояния "ВИМ-Авиа" компания сдавала бухотчетность, которая свидетельствовала о ее благополучном состоянии. Но такое объяснение не устроило президента Владимира Путина, который публично раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова (и объявил ему неполное служебное соответствие) и вице-премьера Аркадия Дворковича. За этим последовал ряд поручений по усилению финансового контроля авиакомпаний, а также кадровых решений. Так, в октябре генпрокуратура предложила Минтрансу рассмотреть соответствие занимаемым должностям главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя Олега Клима. В ноябре пост замглавы министра транспорта покидает Валерий Окулов, более восьми лет курировавший в ведомстве гражданскую авиацию. В декабре выговор от главы правительства Дмитрия Медведева получит замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

Опрошенные "Интерфаксом" источники на авиарынке указывают, что конец "ВИМ-Авиа" с ее хаотичным подходом к расширению флота (за год удвоился, состоял из разных типов), был предсказуем. В последние несколько лет в разгар горячего сезона игроки рынка с интересом наблюдали, как в этот раз выкрутится владелец компании Мурсекаев. Но если раньше ему удавалось перекредитоваться в банке "Зенит" (основной кредитор "ВИМ-Авиа", подконтролен "Татнефти") и "бежать с документами в Росавиацию", то в этом году заручиться поддержкой банка ему не удалось.

С одной стороны, говорит собеседник агентства, самому "Зениту" на фоне проблем, с которыми столкнулась финансовая система Татарстана, было не до "ВИМ-Авиа". С другой - желание кредитовать проблемного перевозчика банкирам отбило уголовное дело в отношении руководства "Трансаэро" , о котором стало широко известно в марте. По данным газеты "Коммерсантъ", основанием для возбуждения дела стало хищение почти 350 млн руб., полученных авиакомпанией в 2013 году в виде кредита у Альфа-банка. Вряд ли руководство банков, кредитовавших "ВИМ-Авиа", было радо перспективам хождения на допросы в случае повторения истории "Трансаэро", говорит источник "Интерфакса".

Фатальной ошибкой Мурсекаева, по мнению источника агентства в банковских кругах, было то, что предприниматель не учел издержки резкого увеличения флота широкофюзеляжными Boeing-777. Ставя их на высокодоходные туристические рейсы и ожидая быстрой денежной отдачи, предприниматель не уделил должного внимания рискам, связанным с их эксплуатацией: необходимостью ремонтировать, обучать пилотов и пр.

Возбудивший уголовное дело против владельца авиакомпании Следственный комитет красноречиво констатирует в декабре: "Фактически компания "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды".

Не дальше сфинкса

Еще в начале года после очередной проверки российскими специалистами аэропортов Египта Максим Соколов оптимистично заявил, что открытие рейсов между Москвой и Каиром - "вопрос ближайшего, недалекого будущего". Подогревая оптимизм чиновника и туроператоров, в феврале правительство РФ согласовало проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Одним из условий российской стороны, прописанных в документе, было то, что контролировать безопасность в аэропортах Египта будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. В марте глава Минтранса заявлял, что текст протокол согласован, осталось лишь определить дату и место его подписания.

Но в мае источник "Интерфакса" сообщал, что египетская сторона "более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов". После этого тема с соглашением "подвисла" в информационном поле на несколько месяцев.

Прервал паузу Владимир Путин, заявив по итогам переговоров на высшем уровне в Египте в декабре о готовности РФ к возобновлению прямых рейсов между странами. Первый полет может быть выполнен в начале февраля 2018 года, уточнил тогда министр Соколов. Разрешения на рейсы есть у российского "Аэрофлота" и EgyptAir. Российские пассажиры будут обслуживаться во втором терминале аэропорта Каира, который был оснащен новыми системами обеспечения безопасности.

15 декабря Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта, наконец, подписали протокол о безопасности. Однако содержание документа, в том числе наличие в нем условий о работе в египетских аэропортах российских "безопасников", до сих пор не известно. "Я не буду комментировать это, потому что вопрос касается безопасности. Сфера тонкая. Мы подписали соглашение, и мы договорились - это самое главное", - говорил Максим Соколов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, открытие чартерных рейсов в курортные города Египта - Хургаду и Шарм-эль-Шейх - "задача следующего года", вопросы к готовности местных аэропортов к приему российских туристов все еще остаются.

Российские туроператоры сходятся в том, что открытие авиасообщения в Каир будет интересно только для деловых поездок, а также индивидуальным туристам: это немассовый продукт с достаточно высоким ценником. "Возобновление авиарейсов вернет нам понятие Египта как турпродукта, снимет табу с этого направления, позволит туроператорам формировать турпакеты. И наверняка кто-то из туристов захочет отправиться в Каир, чтобы посмотреть пирамиды, а оттуда внутренним рейсом всего за 40 минут долететь до морских курортов страны. Кроме того, туроператоры смогут возить туристов в Египет через Эйлат, откуда совсем недалеко до египетского курорта Таба", - отмечала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Споров много, пассажиров - нет

Открывшийся в мае 2016 г. подмосковный аэропорт "Жуковский" в уходящем году продолжил вызывать разногласия между авиавластями РФ и соседних стран. Причина конфликтов - спорный статус аэропорта. Россия считает "Жуковский", несмотря на его близкое расположение к Москве, региональным аэропортом. По сути, это означает, что на него не распространяются ограничения по числу назначенных от каждого государства перевозчиков и непосредственно рейсов. Такие правила действуют для "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", которые относятся к аэропортам Московского авиаузла (МАУ). Но с этим были не согласны авиавласти Таджикистана, Грузии, Израиля и Италии. В некоторых спорах дело доходило до частичного ограничения авиасообщения между странами, которые, впрочем, удавалось урегулировать.

Российские авиавласти отстаивают "Жуковский" в качестве регионального аэропорта, надеясь, что этот статус поможет привлечь ему дополнительный пассажиропоток. Изначально он строился, чтобы "подхватить" объемы, с которыми не справлялись работавшие на грани инфраструктурных возможностей аэропорты МАУ. Но упавший в 2015 году и до сих пор в полной мере не восстановившийся рынок авиаперевозок сыграл с "Жуковским" злую шутку, оставив его недозагруженным. По итогам 2016 г. он обслужил около 53 тыс. человек против прогноза на 350-400 тыс.

В 2017 г. "Жуковский" обслужит 2 млн человек, заявлял в начале года Соколов. Впоследствии руководство аэропорта (управляется АО "Рампорт Аэро" - 75% минус 1 акция у литовской Avia Solutions Group, 25% - у "Ростеха") снизило прогноз до 1,5 млн пассажиров. Фактическую статистику "Жуковский" не раскрывает, но, согласно данным Росавиации, за первое полугодие он обслужил всего 142,7 тыс. пассажиров, что не позволяет надеяться на внушительный результат по итогам года.

Несмотря на это, топ-менеджмент "Рампорт Аэро" подтвердил в середине года намерения в течение 2-3 лет вывести компанию на IPO. Это было одним из условий тендера "Ростеха" на выбор инвестора аэропорта. 2016 год "Рампорт Аэро" завершила с выручкой 35,2 млн руб. и чистым убытком в 450 млн руб., следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Тариф "Улетный"

Объектом гордости для отраслевых чиновников в этом году стало открытие нового ростовского аэропорта "Платов", строительство которого было начато в 2014 году. Общая площадь комплекса превышает 86 тыс. кв. м, из них 50 тыс. занимает пассажирский терминал. Расчетная пропускная способность - 5 млн пассажиров в год. "Платов" должен обеспечить прием гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года и заменить существующий аэропорт Ростова-на-Дону, который закроется и в перспективе будет интегрирован в городскую застройку.

Особенность "Платова" в том, что он стал первым в РФ аэропортовым проектом, который "с нуля" построил частный инвестор - холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга). Общий объем финансирования составил 47 млрд руб., из них около 20 млрд руб. - собственные и привлеченные средства инвестора.

То, что тарифы "Платова" - чтобы окупить те самые частные инвестиции - будут значительно выше, чем в старом аэропорту, руководство "Аэропортов регионов" никогда не скрывало. Как заявлял гендиректор холдинга Евгений Чудновский, речь идет об "абсолютно другом сервисе", и, хотя "тариф получается весьма увесистым", авиакомпании об этом знали, и "все были согласны" с целесообразностью его строительства. Вместе с тем авиакомпании просили "растянуть это решение на 3-4 года в рамках методики Федеральной антимонопольной службы по сглаживанию тарифов", говорил Чудновский.

В результате ФАС утвердила приказ, согласно которому сбор за взлет и посадку российских авиакомпаний в "Платове" увеличился к тарифу в старом аэропорту на 60%, за обеспечение авиационной безопасности - в 3,2 раза, за пользование аэровокзалом - почти в 5 раз. Ставка за обслуживание пассажиров на внутренних линиях выросла в 2 раза, на международных - в 3,1 раза. Однако, по оценке ФАС, установленные тарифы не повлекут рост цен на билеты из аэропорта Ростова-на-Дону, "так как цены на этом направлении формируются в условиях конкурентного рынка". В случае выявления злоупотреблений со стороны авиакомпаний и "необоснованного роста цен" служба пообещала "применить методы антимонопольного реагирования".

Некому продаться

В конце мая свой первый в рамках испытаний полет совершил пассажирский лайнер МС-21-300, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК"). Полет выполнялся на высоте 1000 м при скорости 300 км/час, его продолжительность составила 30 минут. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, выявлено не было, впоследствии их было еще несколько. Позднее вице-президент по маркетингу и продажам "Иркута" Кирилл Будаев скажет, что публичная презентация МС-21 состоится ближе к середине 2018 года. Летом, как ожидается, под Лондоном пройдет международный авиасалон "Фарнборо".

В настоящее время у "Иркута" подписаны твердые контракты на поставку 175 единиц МС-21: с лизинговой "дочкой" госкорпорации "Ростех" - "Авиакапитал-Сервисом" (85 самолетов, 50 из них передаст "Аэрофлоту" ), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50, в том числе для дочерней Red Wings), "ВЭБ-лизингом" (30) и региональной авиакомпанией "ИрАэро" (10). Ни один из этих контрактов объективно нельзя назвать рыночным. Независимые "игроки" без подтверждения заявленных характеристик самолета контрактовать их не готовы, даже несмотря на то, что производитель обещает рублевые лизинговые платежи.

Параллельно другая "дочка" ОАК - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) - в течение года меняла руководство и искала новых покупателей региональных судов Sukhoi Superjet 100. Формально новым эксплуатантом лайнера стала ростовская авиакомпания "Азимут", но об этих планах (как и о том, что самолеты передадут в субсидированный государством лизинг) было известно и ранее. Второй контракт с "Аэрофлотом", на очередные 20 SSJ-100, также не стал открытием. И хотя летом ГСС заявили, что мексиканский эксплуатант "сухих" - авиакомпания Interjet хочет докупить еще 10 машин, реально ни одного принципиально нового твердого контракта в уходящем году российский авиапроизводитель так и не подписал.

В течение нескольких лет ОАК планирует завершить начатую в этом году реструктуризацию, в результате которой она разделится на четыре дивизиона. Гражданский дивизион будет создан на базе объединения "Иркута" и ГСС. Предполагается, что его возглавит действующий глава ГСС и "Ильюшин Финанс Ко" Александр Рубцов, на которого в правительстве возлагают "большие надежды". Работой прежнего руководителя ГСС Владислава Масалова, по данным источников "Коммерсанта", были "крайне недовольны" глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Рогозин, посчитавшие, что "он не реализует весь потенциал ГСС для продвижения продукции".