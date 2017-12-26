Вексельберга не заинтересовали евробонды Минфина

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг не интересуется покупкой еврооблигаций РФ, которыми состоятельные граждане России смогут воспользоваться в следующем году для репатриации капитала, вложения в индустриальные активы он считает более доходными.

О возможности репатриации капитала через покупку российских облигаций внешнего займа на встрече с представителями деловых кругов на прошлой неделе заявил президент Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов позже пояснил, что речь идет об обычных суверенных евробондах РФ, приоритет при аллокации которых может быть отдан российским инвесторам. При этом министерство готово увеличить объем внешних заимствований, если увидит большой спрос среди состоятельных инвесторов. Силуанов отметил, что решение о размещении евробондов в пользу российских инвесторов было принято, "поскольку было обращение отдельных предпринимателей перевести свои валютные активы из западных юрисдикций в Россию".

Вексельберга в числе инициаторов этой идеи не было, следует из его слов. Более того, предложенная Минфином опция, по его мнению, крупных промышленников в принципе не заинтересует.

"Вы знаете, я, наверное, вас удивлю - мое глубокое убеждение, что сама по себе идея имеет право на существование, но лично мне, думаю, как и многим моим коллегам из бизнеса, она вряд ли интересна. Мне она точно не интересна", - заявил Вексельберг в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о возможном спросе на евробонды Минфина.

"Она предполагает наличие какого-то значительного объема свободных финансовых ресурсов, которые якобы находятся где-то на иностранных счетах. Никаких финансовых ресурсов ("Реновы" - ИФ) на иностранных счетах нет, потому что это глупо - все деньги инвестированы в бизнес, находятся в работе, в активной работе. И доходность, которая у нас есть в группе, она кратно выше, чем та, которую мы увидим по этим ценным бумагам", - пояснил бизнесмен.

"Может быть, как раз наоборот - кто-то из институциональных инвесторов, кто является активным игроком на финансовых рынках, может быть - да (будет заинтересован в приобретении евробондов - ИФ), но мы индустриальная группа, нам незачем держать деньги на депозитных счетах или в каких-то финансовых инструментах, нам надо их вкладывать", - заключил Вексельберг.

Группе "Ренова" Вексельберга принадлежат активы в электроэнергетике, машиностроении, горнодобыче, телекоммуникациях, инфраструктуре и других отраслях.

В июне Минфин РФ разместил 10-летние и 30-летние евробонды на $3 млрд. Позже в ведомстве сообщили, что их большую часть выкупили иностранные инвесторы.