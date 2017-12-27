США стали самым дорогим рынком сбыта природного газа в мире

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена природного газа на северо-востоке США выросла более чем втрое, до максимума за три года, из-за усиления спроса на топливо на фоне холодной погоды.

В результате этот регион стал самым дорогим рынком газа в мире, сообщает агентство Bloomberg.

Газ для Новой Англии с поставкой на следующий день на площадке Intercontinental Exchange во вторник подорожал до $35,35 за 1 млн британских термальных единиц (BTU). При этом январские фьючерсы на природный газ на NYMEX подешевели на 0,9% - до $2,643 за 1 млн BTU.

В этот вторник потребление природного газа в США было на 31% выше, чем 22 декабря, - 115,7 млрд кубических футов. Согласно данным PointLogic Energy, достигнут максимум для этого времени года за все время наблюдений - с 2007 года.

Рост спотовых цен был наиболее заметным на северо-востоке, поскольку генерация электроэнергии в штатах Новой Англии (Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт) зависит от природного газа больше, чем в остальных регионах США. Кроме того, в этом регионе значительное число домовладений использует газ для отопления.

Однако если холода в США затянутся надолго, и газ останется дорогим, электростанции Новой Англии вернутся к сжиганию мазута или нефти - большинство из них имеют возможность выбора топлива, хот его смена связана с определенными затратами и технологическими сложностями. Природный газ интересен до тех пор, пока он стоит не более $14 за 1 млн BTU, в Нью-Йорке - не более $10,5-11 за 1 млн BTU, отмечает эксперт Con Edison Energy по рынку природного газа Джон Боррузо.

После двух мягких зим подряд "быки" газового рынка делают ставку на холода, которые будут способствовать повышению спроса на топливо, отмечает агентство Bloomberg. Рекордные объемы потребления газа электростанциями и растущий экспорт топлива привели к тому, что запасы в США в начале зимы находились на уровнях ниже нормы впервые с 2014 года.