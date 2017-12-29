Итоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газа

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз в 2017 году бросил все силы энергоблока на снижение зависимости от российского газа, однако результаты пока оказались обратными: несмотря на все усилия и финансирование проектов ЕС, российский экспорт газа в Европу продолжил расти.

Согласно оценкам Interfax Global Gas Analytics, "Газпром" в 2017 году установил новый рекорд по объемам поставок природного газа в Европу - 193 млрд кубометров. Доля России на европейском газовом рынке увеличилась с 35% в 2016 году до 36% в 2017 году.

Главным козырем российского газа остаются низкие цены, отмечает эксперт Interfax Global Energy Сильвия Фавазули. Огромные запасы газа и сохраняющиеся резервные мощности позволят России сохранить контроль над себестоимостью и, возможно, усилить влияние на европейский рынок энергоносителей, считает она.

"Общее дело"

Ближе к концу года Европейская комиссия обнародовала список проектов общего интереса ЕС (Projects of Common Interest, PCI), которые, как ожидается, позволят единой Европе достичь целей в области энергетики и борьбы с изменениями климата. Этот документ обновляется каждые два года.

На этот раз в списке 173 трансграничных проекта, и цель многих из них - диверсификация импорта энергоносителей в страны-участницы ЕС. Последние годы Евросоюз все больше внимания уделяет небольшим инфраструктурным проектам, а не таким масштабным инициативам, как Трансадриатический газопровод (TAP). Впрочем, TAP остается в перечне.

В 2017 году особое внимание уделено интерконнекторам и реверсным проектам, поскольку такие решения позволяют усилить взаимосвязанность и ликвидность европейского рынка газа, особенно восточной его части.

Выбора нет

На данный момент у Европы не так много альтернатив российскому газу. Многие PCI застряли на этапе планирования, а дефицит частных инвесторов препятствует переходу на этап финансирования.

Например, Хорватия все еще ищет инвесторов для строительства плавучего терминалам хранения и регазификации СПГ (FSRU), а Греции так и не удалось найти желающих поучаствовать в строительстве СПГ-терминала.

Между тем "Газпром", несмотря на определенное сопротивление, в 2017 году добился прогресса сразу по двум важным проектам - "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

"Газпром" с 7 мая уложил суммарно по двум ниткам газопровода "Турецкий поток" более 650 км магистрали, заявил глава компании Алексей Миллер на итоговом селекторном совещании.

Европейские партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток 2" - Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper - выполнили обязательства по финансированию в 2017 году, добавил он.

Предполагается, что оба проекта будут завершены до конца 2019 года, расширив экспортные возможности "Газпрома".

Увеличение экспорта "Газпрома" в Европу в 2017 году является "сбоем регулирования, с которым следует разобраться", считает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Тьерри Бро. Он намекнул на возможность искусственного ограничения поставок российского газа европейцами за счет введения лимитов на импорт. На данный момент такой шаг, вероятно, является единственной возможностью для ЕС снизить зависимость от российского газа, полагает эксперт.

СПГ из США вряд ли станет спасением

В долгосрочной перспективе США смогут существенно нарастить поставки СПГ, однако аналитики не считают, что для Европы этот вариант станет реалистичной альтернативой российскому газу.

В августе 2017 года Литва получила первую спотовую поставку СПГ из США. Польша в ноябре подписала контракт на закупку американского газа сроком на пять лет.

Однако в ближайшие несколько лет европейские страны вряд ли смогут увеличить объемы импорта СПГ из США из-за технических трудностей, заявил в ноябре советник министерства энергетики США при Европейском командовании Вооруженных сил США Расселл Рот. Одна из причин в том, что американский СПГ существенно дороже российского трубопроводного газа.