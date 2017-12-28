"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" готов перевозить всех российских болельщиков в города чемпионата мира по футболу на игры российской сборной за пять рублей в одну сторону, сообщил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи Савельев сообщил российскому лидеру, что у компании есть хорошая идея в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

Владимир Путин поинтересовался, не подразумевает ли глава "Аэрофлота" бесплатную перевозку болельщиков.

Савельев ответил: "Бесплатно можно, но..."

Президент РФ добавил, что это хорошая идея - перевозить болельщиков за рубль.

"Не бесплатно, Владимир Владимирович, - за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку", - сказал Савельев.

По его словам, "Аэрофлот" перевезет всех российских болельщиков в любой город по сети маршрутов компании, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей в одну сторону.

"Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча. Просим вас, мы в письме это указали, чтобы было поручено нашему партнеру "Росконгрессу", чтобы они определяли по паспорту болельщика и по билету распределение", - сказал глава "Аэрофлота".

Он уточнил, что речь идет об играх российской сборной, что для "Аэрофлота" составит примерно 70 тыс. кресел.

Савельев сообщил, что в случае получения одобрения президента, компания готова с 1 января начать продавать билеты.

Президент РФ заключил: "Хорошо".