"Система" перевела "Башнефти" первый транш в рамках мирового соглашения

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АФК "Система" перевела "Башнефти" 20 млрд рублей - первый транш в рамках мирового соглашения, заключенного на прошлой неделе, сообщил "Интерфаксу" представитель "Системы" Сергей Копытов.

Всего в рамках мирового соглашения "Система" в феврале и марте 2018 года АФК должна перевести еще по 40 млрд рублей - привлекать эти средства компания будет при помощи РФПИ и Сбербанка.

За день до выплаты первого транша "Система" получила доступ к дивидендам на 31,76%-ный пакет ПАО "МТС" (16,5 млрд рублей за 2016 год и первое полугодие 2017 года). Ограничения на получение дивидендов на этот пакет было наложено в рамках судебного процесса "Роснефти" и "Башнефти" против "Системы", Федеральная служба судебных приставов отменила его сразу после утверждения судом мирового соглашения.

Арбитражный суд Башкирии во вторник утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и "Системой", согласно которому АФК обязалась в срок до 30 марта 2018 года возместить "Башнефти" убытки в размере 100 млрд рублей.