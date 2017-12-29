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Экономика

Центробанк подал иск о банкротстве банка "Канский"

Есть обновление от 08:47

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края о признании банка "Канский" (пос. Березовка, Красноярский край) несостоятельным (банкротом), сообщила пресс-служба суда.

Как следует из иска, назначенная 13 декабря в банк "Канский" временная администрации установила, что стоимость его имущества составляет 1,9 млрд рублей, при этом размер обязательств - 2 млрд рублей. Поскольку имеющегося имущества недостаточно для погашения долгов, ЦБ обратился в суд.

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13 декабря Центробанк отозвал лицензию банка "Канский" на осуществление банковских операций.

"Неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества. Исполнение требования надзорного органа о надлежащей оценке кредитного риска выявило полную утрату банком собственных средств", - отмечалось тогда в сообщении ЦБ РФ.

В тот же день в банке была назначена временная администрация.

Агентство по страхованию вкладов 20 декабря по итогам соответствующего конкурса назначило Сбербанк России агентом по выплатам страхового возмещения вкладчикам банка "Канский".

Банк "Канский" создан в ноябре 1990 года. Офисы банка имеются в Красноярске, Канске, Абакане, Новосибирске, Томске, Омске, Кемерово и Москве. По данным ЦБ, кредитная организация принадлежит группе физлиц.

Банк "Канский" по итогам трех кварталов 2017 года занимал 372-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.

Теги: ЦБ, Канский
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