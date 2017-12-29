ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Северный Кредит"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северный Кредит", говорится в сообщении Центробанка.

"В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки "Северного кредита" установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении регулятора.

Договор был заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки "схемных" операций. Недобросовестные действия руководства банка, осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения, подчеркивает ЦБ.

Информация об этих фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря 2017 года банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Какие еще выявлены нарушения

Кроме того, по информации ЦБ, "Северный кредит" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Регулятор дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения банком.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк "Северный кредит" - участник системы страхования вкладов.

Как сообщалось, с начала текущей недели банк прекратил финансовые операции из-за сложностей, которые существенно повлияли на платежеспособность кредитного учреждения. Возможной причиной возникших сложностей банк называл действия отдельных сотрудников банка: после того, как банк "продемонстрировал успешные показатели на протяжении всей деятельности", им, по его мнению, "заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу".

"Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО КБ "Северный кредит", они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время "Северным кредитом" подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка. Врио председателя правления Сергей Крылов, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли", - сообщал банк.

По данным ЦБ РФ на 2 октября 2017 года, основным акционером с долей 23,22% является Вологодская область (в лице департамента имущественных отношений). Остальной частью банка, в том числе опосредованно, владеют физлица - Павел Борис (9,99%), Людмила Петрова (9,98%), Евгения Германова и Нина Пугинская (9,98%), Сергей Тараненко (9,89%), Владимир Борисов и Екатерина Бурдакова (9,87%) и другие.

Когда был основан банк

Согласно информации на официальном сайте кредитного учреждения, банк был основан в 1993 году в Архангельске. С 2010 года головной офис стал располагаться в Череповце, а с 2011 года - в Вологде. Филиалы и подразделения КБ "Северный кредит" есть в Санкт-Петербурге, крупных городах Вологодской, Архангельской, Ярославской областей, в Крыму, Коми.

Основными направлениями деятельности являются банковские услуги для корпоративных клиентов, розничные банковские услуги, кредитно-инвестиционная деятельность, приоритетным направлением - работа с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Согласно отчетности банка за январь-сентябрь 2017 года по РСБУ, "Северный кредит" увеличил чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 97 млн рублей. Собственные средства учреждения сократились с 941,524 млн рублей по состоянию на 1 января 2017 года до 849,426 млн рублей по состоянию на 1 октября.

"Северный кредит" по итогам третьего квартала 2017 года занимал 247-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 174-е место (4,539 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 244-е место в банковской системе РФ.

Северный Кредит по итогам третьего квартала 2017 года занимает 247-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".