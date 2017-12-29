Денежная база в России выросла с 15 по 22 декабря на 125,9 млрд рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 22 декабря составил 9636 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 15 декабря денежная база в России равнялась 9510,1 млрд рублей. Таким образом, за неделю она выросла на 1,32%, или на 125,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.