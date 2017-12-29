Основатель Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годам

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова к девяти и восьми годам колонии соответственно за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей.

"Признать Браудера виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Признать Черкасова виновным в инкриминируемом им преступлении и назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей", - огласил приговор судья Дмитрий Гордеев.

Суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве, взыскав солидарно с У.Браудера и И.Черкасова 4,2 млрд рублей.

После оглашения приговора адвокаты заявили, что обжалуют его в Мосгорсуде.

Суд сегодня огласил только вводную и резолютивную части приговора, полный его текст будет выдан сторонам на руки.

Как следует из приговора, Браудер признан виновным в организации преднамеренного банкротства компании "Дальняя степь", Черкасова - в осуществлении преступного плана. Речь идет о сделках, осуществленных при помощи банка HSBC в 2004-2005 годах, когда компанией "Дальняя степь" были выплачены дивиденды кипрской компании, а также перечислены более 600 млн рублей в Объединенный банк малого бизнеса и Дальневосточный региональный банк в Благовещенске, у которых позже были отобраны лицензии.

Эти действие позволили Браудеру вывести активы из компании перед ее банкротством, что причинило значительный ущерб государству.

Нынешний судебный процесс в Тверском суде Москвы - второе дело в отношении Браудера, которое российский суд слушает в заочном порядке.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.