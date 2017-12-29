"Транснефть" сдвинула на пять лет завершение проекта "Юг"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть" сдвинула срок окончательного завершения проекта "Юг" на 5 лет - с 2020 на 2025 год, говорится в материалах компании. При этом общая оценка инвестиций в проект осталась прежней (почти 33 млрд рублей).

Текущие инвестиции сокращены - до 1,694 млрд рублей в 2018 с 9,867 млрд рублей в 2017.

Впервые в таблице о крупнейших инвестпроектах "Транснефти" появилось расширение пропускной способности МН "Уса-Ухта" и МН "Ухта-Ярославль" (реализация с 2015 по 2018 годы, общий бюджет 6,753 млрд рублей и реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края (2012-2019гг - 8,546 млрд рублей).