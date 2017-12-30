Итоги 2017: Сланцевая революция в США потребовала опеки над ценами на нефть

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Прошел ровно год с начала действия исторической сделки 24-х стран ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, по сокращению нефтедобычи для того, чтобы ликвидировать перенасыщение рынка и поднять цены на нефть. Формально успех сделки очевиден - цены за год выросли на 18%, запасы нефти снижаются. Однако рост цены обеспечен, в основном, другими факторами, и с момента объявления о сделке до принятия решения о ее продлении на 2018 год цена не изменилась, а цель по уровню запасов нефти достигнута чуть меньше, чем наполовину. Участники сделки ОПЕК+ уверяют, что без соглашения цена болталась бы на уровнях $25-30 за баррель. В результате страны-участники соглашения уступают свою долю рынка другим производителям, но бюджеты зависимых от нефти стран исправно наполняются. Сделка продлена еще на год, но ее успех снова не воспринимается как очевидный.

На дне

Пока Россия искала новые источники нефти, уходя вглубь, на восток и на шельф, пресловутая "сланцевая революция" совершила прорыв и превратила крупнейшего потребителя нефти в мире - США - в одного из крупнейших производителей.

Как нельзя кстати пришлась крымская история, позволившая Западу ввести санкции против России, которые запрещали ей привлекать западные технологии как раз там, где они были нужнее всего в стране, где заканчивается традиционная нефть - в сланцевойдобыче, глубоководном шельфе и в Арктике.

В результате США смогли, если исходить из их собственной статистики, не только догнать, но и обогнать Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти и конденсата.

Кроме того, с Ирана, обладающего существенными запасами нефти, были снятые "ядерные" санкции.

В итоге рынок оказался перенасыщен нефтью, и с середины 2014 года цены на "черное золото" спикировали с отметок выше $100 за баррель до $50 за баррель. Россия и ОПЕК в лице ее лидера - Саудовской Аравии - решили прибегнуть к методу 15-летней давности и совместно ограничить добычу. Путь к новому соглашению был тернист, но отметка в $28 за баррель в начале 2016 года заставила страны превратиться из конкурентов в союзники.

Правда, за год договоренности чуть не сорвались, но в конце 2016 года 13 стран из числа ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, сумели установить для себя ограничения - предварительно резко нарастив добычу, выбрали точкой отсчета октябрь 2016 года, от которого было решено снижаться - на 1,8 млн б/с. Срок снижения нефтедобычи был установлен в полгода, цель - убрать с рынка излишек нефтяных запасов, которые превышали на тот момент средний пятилетний уровень примерно на 300-350 млн баррелей.

Цены воодушевились и совершили уверенный прыжок с уровней в $47 до $55 за баррель.

Плодами пользуются, подлецы

Но такая цена понравилась и нефтяникам США, рентабельность добычи которых также балансировала на уровне $50-55 за баррель, и они увеличили производство нефти из сланцевых пород.

Эксперты в один голос заговорили, что усилия участников соглашения ОПЕК+ нивелируются ростом добычи нефти в США, договариваться с которыми об ограничении производства нереально. Все участники рынка пришли к выводу, что ввиду перенасыщения рынка нефтью на фоне падения спроса возвращение к цене мечты в $100 за баррель - лишь долгосрочная перспектива, и надо учиться работать при цене, вдвое меньшей.

Рынок не сразу поверил, что соглашение будет исполняться, поскольку "история знала примеры". Но Саудовская Аравия в первые месяцы действия сделки перевыполняла свои обязательства по сокращению "за себя и за того парня", позволяя "фрирайдить" другим странам ОПЕК, а также постепенно выйти на согласованный уровень сокращения в 300 тыс. б/с России ввиду сложностей с ограничением производства в зимние месяцы.

У Саудовской Аравии, кроме сложностей с наполнением бюджета был еще один весомый повод подстегивать цены вверх - приватизация Saudi Aramco, намеченная на 2018 год.

С начала действия соглашения запасы то снижались, то вновь отрастали. Если, по данным ОПЕК, на конец октября 2016 года они превышали средний 5-летний уровень на 300 млн баррелей (данные публикуются с двухмесячным лагом, то есть этой информацией ОПЕК обладала в декабре), то к маю 2017 года запасы показали снижение лишь на 30-40 млн баррелей.

Неожиданно

Участники сделки поддерживали рынок вербальными интервенциями, обещая продлить ее в случае необходимости. Одновременно весной на мировом рынке в полной мере проявились геополитические риски - разразившийся политический и экономический кризис в Венесуэле грозил сокращением поставок нефти из этой страны, а расторжение рядом стран дипломатических отношений с Катаром дало повод заподозрить возможный выход страны из соглашения и его развал. Также рост цен подстегивали удары США по Сирии и остановка добычи нефти на крупнейшем месторождении Ливии.

"Нефтяные рынки получили действительно серьезное напоминание обо всех различных факторах, которые могут и будут двигать цены - от инвестиционных потоков и геополитики до незапланированных перебоев в работе нефтепроводов и нефтеперерабатывающих предприятий", - пишет WSJ со ссылкой на главу нефтяных исследований Societe Generale Майкл Уитнер (Michael Wittner).

В апреле цена ушла вниз - меньше $50 за баррель, то есть до уровня ноября 2016 года - предшествующего заключению исторической сделки.

Как отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА), цены упали из-за роста нефтедобычи в США, отсутствия признаков снижения мировых запасов и увеличению позиций трейдеров, играющих на понижение.

Такое падение не оставило шансов "опек-плюсовцам". В середине мае 2017 года главы Минэнерго России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих приняли мужественное решение и подписали совместное заявление, предлагающее продлить действие соглашение о сокращении добычи до 31 марта 2018 года. Формально вопрос был утвержден в конце мая на очередной конференции ОПЕК. Котировки снова поползли вверх.

"В первой половине года у Венской группы ничего не ладилось. Во второй половине все исправилось", - сказал WSJ президент Rapidan Energy Group Роберт МакНэлли (Robert McNally).

Но в июле "свинью" подложили участники ОПЕК, не участвующие в сделке - Ливия и Нигерия, которые стали резко восстанавливать производство нефти по мере разрешения военных конфликтов, уронив цену снова до $45 за баррель. Представители этих стран были вызваны "на ковер" - на заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки.

Росла добыча нефти и в США, а некоторые участники соглашения упорно не соблюдали свои квоты (в частности, Ирак, ОАЭ ни разу не продемонстрировали 100-процентного исполнения соглашения), в то время как Саудовская Аравия перестала слишком усердствовать в ограничениях на фоне сезонного роста внутреннего потребления нефти. "Двоечники" оправдывались тем, что они все исполняют, а виноваты некорректные данные "вторичных источников".

Совокупность этих факторов, заявил Х.аль-Фалих, снижает усилия участников сделки ОПЕК+, настраивая трейдеров на "медвежий" лад. И предложил мониторить не только данные по добыче нефти, но и по экспорту. Но это предложение не нашло поддержки. Ограничились лишь намерением усилить дисциплину по исполнению сделки и добились от Ливии и Нигерии понимания об их предельных уровнях нефтедобычи.

Продлевать будете?

В августе мировой спрос на нефть "неожиданно", по выражению МЭА, начал уверенный рост, который затем был поддержан шквалом ураганов на побережье США, где сосредоточены НПЗ и добывающие мощности. Кроме того, продолжала падать добыча нефти в Венесуэле, где кризис развернулся в полную силу и обострился санкциями США. Нефть начала поступательный подъем с уровней $50 до $55 за баррель.

Но "на носу" была очередная конференция ОПЕК, назначенная на 30 ноября, и рынок снова начало лихорадить от слухов, что соглашение может быть продлено.

Накануне, в октябре на конференции в Лондоне главы крупнейших нефтяных трейдеров - Gunvor, Trafigura, Glencore -сделали свои оценки относительно цен на нефть на следующий год. Большинство поставили на рост цены с $50-55 за баррель в 2017 году до $60 за баррель, и только глава Vitol Йэн Тэйлор сделал "медвежий" прогноз - на $45 за баррель, полагая, что увеличится предложение нефти из США, что не даст ценам восстановиться. Одновременно трейдеры начали призывать к продлению соглашения.

К участникам сделки пришло и понимание, что регулировать рынок надо без оглядки на сланцевую нефть США и надеяться на рост спроса.

Российские нефтяные компании не горели желанием пролонгировать соглашение - им надо было запускать новые проекты да и терять долю рынка не хочется. Глава "Роснефти" Игорь Сечин высказал мнение, что сделка ОПЕК+ не приводит к долгосрочной стабилизации рынка, при этом страны, не участвующие в соглашении, активно пользуются ее плодами. В начале лета он заявил, что ряд крупных производителей, которые не участвуют в договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что скорее создает предпосылки для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию устойчивого развития.

Россия надеялась оттянуть с принятием решения о пролонгации поближе к концу первого квартала 2018 года. Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов полагал, что если цена достигнет $60 за баррель, то пора сворачиваться.

Однако рынок уже заложил в цену ожидания, что соглашение будет продлено на весь 2018 год и России ничего не оставалось, как согласиться, но было оговорено, что в середине 2018 года может быть принято решение о разрыве сделки. По крайней мере планируется согласовать план, как изящно выйти из соглашения, не обрушив рынок - как ни крути, а 1,8 млн б/с - это около 2% мирового потребления. Кроме того, Ливия и Нигерия пообещали, что не будут увеличивать добычу свыше максимальных уровней 2017 года - 1 млн б/с и 1,8 млн б/с. Впрочем, Нигерию планировалось склонить к тому, чтобы она присоединилась к сокращениям после того, как будет достигнут стабильный уровень в 1,8 млн б/с, что означало бы снижение еще на 500 тыс. б/с.

Под конец года цены продемонстрировали резкий скачок выше $65 за баррель, но соглашение ОПЕК+ не имело к этому никакого отношения - прорвался нефтепровод Forties из британского сектора Северного моря, а позднее был взорван нефтепровод в Ливии.

"Год обнаружил несколько новых очень серьезных сдвигов в структуре поведения рынка и позиционировании инвесторов. В некоторых случаях всплески не отражали фундаментальных факторов - они готовят нас к более сильным колебаниям позднее" - считает глава исследований энергорынков в Barclays PLC Майкл Коэн (Michael Cohen).

Unhappy New Year?

Рынок расходится в оценках, будут ли убраны с рынка излишки нефтяных запасов теперь уже в 2018 году.

"Продление соглашения, наряду с ростом мирового спроса на нефть, должно поддержать цены на нефть в 2018 году. Тем временем, сохраняющийся рост объемов и восстановление позиций американской сланцевой истории - ключевые препятствия для цен нанефть в следующем году", - считают в "Атоне".

Нефтяной рынок не обязательно в 2018 году станет Happy New Year ("Счастливым Новым Годом") для тех, кто хотел бы видеть его более дефицитным, считает Международное энергетическое агентство (МЭА), отмечая, что в 2018 году "общий рост поставок может превысить рост спроса". "В действительности в первой половине года может быть избыток в 200 тыс. б/с перед переходом к дефициту в 200 тыс. б/с во второй половине", - пишет агентство, отмечая, что в конце года рынок может сбалансироваться.

В то же время на рынке появилось мнение, что потенциал добычи сланцевой нефти слишком переоценен из-за технологических сложностей. Кроме того, отмечает WSJ, инвесторы в сланцевые компании начали призывать их сокращать траты и фокусироваться на рентабельности, а не просто на увеличении добычи.

Однако рост производства "черного золота" запланирован также в Бразилии, Канаде, Великобритании и Казахстане, а нефтепровод Forties будет починен в начале января.

Аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе подчеркивает, что половина крупных международных аналитиков, таких как МЭА и Wood Mackenzie прогнозируют профицит на протяжении всех четырех кварталов, ожидая, что запасы, несмотря на продление сделки ОПЕК, могут расти. "В противовес этому, есть опековское личное мнение, что спрос будет расти более высокими темпами. Агентства прогнозируют, что спрос вырастет год к году на 1,3 млн б/с, а ОПЕК прогнозирует, что спрос вырастет на 1,5 млн б/с. Следовательно, они (ОПЕК - ИФ) видят, что в третьем и четвертом квартале будет дефицит", - сказал он.

"Я придерживаюсь среднего мнения. Я считаю, что в первом полугодии, мы традиционно, безусловно, увидим рост запасов, что окажет давление на цены, которые составят в среднем около $55 за баррель. Второе полугодие будет более многообещающее, запасы будут снижаться, но не такими темпами, которые видит ОПЕК, более умеренными. Повышающийся тренд в первом полугодии и понижающийся - во втором и будет отражать сезонность, которую мы всегда видим. Я считаю, что цена будет следовать за конъюнктурой. Также очень разнятся прогнозы по добычи нефти в США", - сказал А.Бурганский.

"У опековцев существует определенный консерватизм, они не так часто меняют свои прогнозы. При этом у них какая-то склонность к систематическому оптимизму", - считает Алексей Кокин из "Уралсиба" . "Не стали бы мы рассчитывать, что нынешняя цена продержится весь год. В текущей цене заложены элементы, связанные с закрытием трубопровода в Северном море. Есть риск, что, когда его снова введут, он всё равно будет ломаться, но какая-то часть роста цены, с уйдет после пуска"

Российские компании, считают аналитики, в целом выиграют от продления сделки, хотя им и придется отложить запуск некоторых проектов.

Аналитик БКС Кирилл Таченников считает, что фактор цены гораздо более важен, чем фактор объема. "Падение добычи на 3%, а рост цен на нефть на 20%", - говорит он, отмечая, что компании смогут компенсировать недополученные доходы от роста добычи более высокой ценой на нефть.

Аналитик "Ренессанс Капитала" Александр Бурганский отмечает, что двум самым быстрорастущим компаниям России - "Газпром нефти" и "Роснефти" - придется "уменьшить свои аппетиты на следующий год". "Там есть другие источники роста - производство газа, добыча нефти за пределами России. У остальных компаний никаких проблем с этим не будет", - сказал эксперт. А.Бурганский указывает, что компании в условиях ограничений меняют структуру добычи в зависимости от системы налогообложения на том или ином месторождении.