Российские автозаводы ушли на каникулы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" приостановит работу с 30 декабря на период новогодних праздников - по 8 января 2018 года включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

Ранее сообщалось, что в текущем году "АвтоВАЗ" останавливал конвейер на период новогодних каникул до 9 января, на недельный корпоративный отпуск со 2 по 8 мая (с учетом выходных и праздничных дней конвейер не работал с 29 апреля до 9 мая включительно), а также на летний корпоративный отпуск с 24 июля по 13 августа. Сообщалось также, что приказом по компании о работе в декабре были введены дни простоя на всех трех линиях конвейера: для работников СКП (сборочно-кузовного производства) - с 22 по 31 декабря, для работников СКП Kalina - с 28 по 31 декабря, для работников ПАП B0 (производства автомобилей на платформе B0) - с 19 по 31 декабря. Для работников ПАП B0, занятых на выпуске кузовов L52 (Oran) для завода Renault в Оране (Алжир) простой был введен с 23 по 31 декабря.

"АвтоВАЗ" производит в СКП автомобили Lada Priora и Lada 4X4, в СКП Kalina - Lada Kalina, Lada Granta и автомобили бренда Datsun, на ПАП B0 - Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan: Renault Logan, Renault Stepway, Nissan Almera. С 20 февраля 2017 года "АвтоВАЗ" работает в режиме 5-дневной рабочей недели после 4 месяцев работы по сокращенному графику.

Также с субботы приостановит производство "Ульяновский автомобильный завод". С 9 января начнется модернизация оборудования по проверке качества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УАЗа. Поэтапный запуск производства начнется на четвертой неделе января.

Ранее сообщалось, что УАЗ в январе 2018 года приостановит производство для модернизации линии аудита продукции и линии тестов. В это же время пройдет ежегодная инвентаризация и профилактические работы на всех технологических цепочках. Отпуск "Заволжского моторного завода" (ЗМЗ, Нижегородская область, филиал УАЗа), будет синхронизирован с отпуском основного предприятия.

Сообщалось также, что с 9 по 24 января 2017 года завод проводил ежегодную инвентаризацию, профилактические и ремонтные работы. В августе этого года УАЗ вводил 3-дневную рабочую неделю, а с 24 июля по 6 августа приостанавливал производство в связи с плановой ремонтной кампанией.

УАЗ является крупнейшим в России производителем внедорожников и одним из ключевых предприятий группы "Соллерс". В 2016 году завод реализовал на российском рынке 48 тыс. 848 автомобилей, что на 0,5% больше, чем годом ранее. На предприятии работают порядка 6 тыс. человек.