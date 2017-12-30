Итоги 2017: Хождение по налоговым мукам

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Налоговая система нефтяной отрасли в России в теории проста, как круглая Луна на ясном ночном небе. Нефтяные компании платят налог на добычу полезных ископаемых, когда добывают нефть, экспортную пошлину, когда отправляют ее на экспорт и акцизы на нефтепродукты, когда перерабатывают нефть внутри страны. На деле каждый год Минфин и Минэнерго воюют из-за бесчисленных поправок, корректировок и изменений налогового режима: то из-за инфернальной системы 60/66, то из-за налогового маневра, то из-за заморозки пошлины, то из-за льгот для трудноизвлекаемых, восточносибирских, высокосернистых, малорентабельных или шельфовых месторождений.

Риск дело вынужденное

И вот уже больше восьми лет Минэнерго и Минфин вынашивают планы создать новую налоговую систему, пусть более сложную, но при которой не надо будет ничего менять. Ей должна была стать система налогообложения с дополнительного дохода (НДД), которая учитывает затраты и прибыль компании которое ей приносит каждое месторождение в отдельности. Контролировать поступление налогов и прогнозировать точные объемы поступлений при системе НДД более сложно, поэтому чиновники долго не решались браться за ее разработку. Однако, когда в действующем налоговом режиме доля льготной нефти стала превышать критичную отметку в 40%, а нефтяники продолжали просить все новые и новые скидки, Минфин и Минэнерго поняли, что надо идти на риск перемен.

Ведомства договорились с нефтяными компаниями опробовать систему на нескольких небольших проектах с суммарной добычей в 15 млн тонн, чтобы через 3-5 лет понять основные сложности и проблемы с ней , доработать и распространить НДД на всю нефтяную отрасль. Начиная с 2015 года, система НДД стала обретать реальные черты. Нефтяники начали лоббировать свои интересы под нее, Минэнерго и Минфин торговаться по конкретным положениям и формулам расчета налога, а правительство рапортовать о сроках запуска пилотных проектов. НДД не было внедрено ни в 2016 году, ни в 2017 году, не будет внедрено и в 2018 году. Однако именно в уходящем 2017 году чиновникам и компаниям удалось все таки выработать наиболее оптимальные условия перехода на НДД, формулы расчета налога, подготовить перечни пилотных проектов и направить всеми согласованный законопроект в Государственную Думу.

Сложно, но можно

Согласно поступившему в конце декабря законопроекту, НДД будет распространяться на четыре группы месторождений: первая группа - новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая группа - месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья группа - действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 млн тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая группа - новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Для всех месторождений предусмотрен добровольный порядок перехода на НДД.

Система будет отработана на третьей группе проектов, то есть на действующих месторождениях Западной Сибири. Если они покажут эффективность, то система НДД будет распространена на все остальные группы месторождений.

Базой для исчисления НДД является расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности компаний на одном лицензионном участке за вычетом фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и т.д. Налоговая ставка НДД будет составлять 50% от доходов от продажи нефти за минусом расходов на разведку, добычу и транспортировку нефти на каждом участке. Для обеспечения бюджетной стабильности Минфин настоял на сохранении НДПИ, но на более низком по сравнению с действующей налоговой системой уровне. Для новых месторождений предусмотрены льготные налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков текущего периода на будущие периоды, а также учет исторических убытков для новых месторождений новых регионов нефтедобычи.

Расходы компаний по освоению месторождений для исчисления НДД на старых месторождениях не должны превышать 9520 рублей с каждой добытой тонны нефти. Ограничения по затратам для новых месторождений отсутствуют до седьмого года промышленной разработки месторождения. Исторические затраты будут учитываться для новых месторождений с 1 января 2011 года Налог на прибыль будет рассчитываться как обычно за минусом суммы НДД.

В перечень пилотных проектов было включено 35 участков в Западной Сибири, разрабатываемых "Роснефтью", "ЛУКОЙЛом" (MOEX: LKOH), "Газпром нефтью" (MOEX: SIBN), "Сургутнефтегазом" (MOEX: SNGS) и независимыми нефтяными компаниями. Названия участков пока не разглашаются, а в законопроекте содержатся лишь их координаты. Совокупная добыча нефти в 2016 году по ним составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти - около 900 млн тонн.

Рассмотрение законопроекта в Госдуме запланировано на январь-февраль, а окончательное принятие в марте 2018 года. Переход на НДД первых пилотных проектов ожидается с 1 января 2019 года.

Слишком подзно, господа!

Минэнерго отнеслось к законопроекту как к собственной маленькой победе. "Если пилотные проекты будут реализованы в соответствии с тем планами, которые заявляют компании в своих технико-экономических обоснованиях, то в период с 2019 по 2035 годы дополнительно будут вложены инвестиции в размере более 0,5 трлн, будет получено дополнительно более 100 млн тонн добычи нефти, поступления в бюджет составят около 1 трлн рублей", - говорил в конце декабря глава Минэнерго Александр Новак.

"Хороший законопроект, только его надо было принимать вчера" - как под копирку прокомментировали принятие законопроекта главы крупнейших нефтяных компаний. Их можно понять: НДД так долго принимали, что налоговые льготы, работающие при действующей системе, в конце концов стали более выгодны, чем налогообложение с дополнительного дохода. Так что компании с трудом отыскали проекты для пилотной отработки НДД.

Самотлор он не для себя, он для родины

Что помешало Минфину, Минэнерго, правительству и депутатам принять законопроект под танец феи Драже из "Щелкунчика" в последнюю неделю уходящего года, сказать сложно - все возможности для этого были. Не исключено, что чиновники банально не успели дошлифовать текст законопроекта, постоянно отвлекаясь на другой налоговый вопрос: введение льгот по НДПИ для обводненных месторождений.

Это предложение возникло достаточно внезапно в самом конце 2016 года. Глава Роснефти Игорь Сечин после сделки по продаже 19,5% акций компании катарскому инвестфонду QIA и нефтетрейдеру Glencore обратился в правительство с просьбой предоставить налоговые льготы по обводненным месторождениям, чтобы повысить дивиденды компании. И как ни странно, ему сразу пошли на встречу. Уже в конце декабря премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать соответствующие предложения. "Для улучшения работы компании я дал поручение подумать о применении целого ряда возможностей и льгот для обеспечения деятельности "Роснефти" (MOEX: ROSN), в частности, по месторождениям, которые истощаются, у которых уровень обводнения выше определенных норм", - пояснял тогда он.

Минфин долго ломал голову, как можно предоставить льготу только одной компании и только под один проект Самотлорский, не нарушив при этом Налоговый кодекс.

Самым идеальным вариантом было включить Самотлор в пилотный проект по НДД. Именно по такому принципу предлагал сначала пойти Минфин. Однако новая система могла повести себя непредсказуемо по отношению к такому старому и большому проекту с добычей порядка 20 млн тонн.

Пришлось идти проторенной дорожкой выделения льготной ставки по НДПИ. Одна беда - за льготами для старых масштабных проектов выстроилась очередь, не хуже, чем в муниципальной поликлинике. Такие проекты нашлись у "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и остальных компаний.

Как ни крутили Минэнерго и Минфин с критериями отнесения выработанных месторождений к льготным, все равно получалось достаточно много проектов и большой объем выпадающих доходов бюджета. В итоге в боях и страданиях родилась такая формулировка: льготная ставка предоставляется для обводненных месторождений в ХМАО с остаточными запасами нефти в объеме 110-115 млн тонн и в ЯНАО с остаточными запасами в 90 млн тонн со степенью обводнения выше 85%, а выработанности - от 50% до 80%. Под данные критерии попало пять месторождений - Самотлорское месторождение "Роснефти", Федоровское месторождение "Сургутнефтегаза", Тевлинско-Русскинское месторождение "ЛУКОЙЛа", Ватинское месторождение "Славнефти", и Суторминское месторождение "Газпром нефти". Итого 100 млрд рублей выпадающих доходов, подсчитал Минфин.

Вздохнув и вооружившись принципом "не для себя, а для Родины", Минфин пошел в обход Минэнерго договариваться с "Роснефтью" напрямую. В октябре Минфин и "Роснефть" объявили, что Самотлорское месторождение получит вместо льготы налоговый вычет из НДПИ в размере 35 млрд рублей ежегодно на 10 лет, начиная с 2018 года. В обмен, "Роснефть" обязуется дополнительно добыть на проекте 50 млн тонн дополнительно, пробурить 2,4 тыс. новых скважин и, главное заплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и с периодичностью как минимум два раза в год.

Проекты "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" остались за бортом. Как позже пояснял глава Минфина Антон Силуанов, договориться в повышении дивидендных выплат в пользу государства можно было только с "Роснефтью", поэтому только ей и пошли на встречу, для остальных компаний подготовлена система НДД.

Впрочем, останавливаться на этом "Роснефть" не намерена. Компания активно лоббирует налоговые льготы уже для нефтеперерабатывающей отрасли. Но это уже история нового 2018 года.