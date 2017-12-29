Путин подписал закон о списании долгов по имущественным налогам на начало 2015 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей на ту же дату.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Закон был принят Госдумой РФ 21 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

По нему предполагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу. Речь идет о задолженности, которая образовалась на 1 января 2015 года, включая задолженность по пеням, которая образовалась с тех пор.

Для индивидуальных предпринимателей предполагается списание по всем налогам, образовавшимся на 1 января 2015 года, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.

Согласно подписанному документу, также признается безнадежной к взысканию и списывается задолженность по страховым взносам индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, образовавшаяся на 1 января 2017 года.

Ранее президентом было предложено простить налоговые долги гражданам и ИП на 56 млрд рублей.

Одновременно с этим президент РФ подписал закон о включении пенсионеров в перечень лиц, которым может быть предоставлен имущественный вычет по земельному налогу.