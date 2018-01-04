Главные новости
В РоссииПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в КаирВ миреДвое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"В миреЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме
Экономика

Индекс РТС поднялся до 1200 пунктов впервые с 2014 года

Есть обновление от 19:53

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в четверг поднялся до 1200 пунктов впервые с 2014 года на фоне общемирового подъема фондовых площадок и нефти, а также укрепления рубля.

К 13:23 МСК индекс РТС составил 1200 пунктов (+1,4%), максимум сессии - 1200,51 пункта - пик с сентября 2014 года.

Индекс МосБиржи к этому часу вырос до 2177,22 пункта (+1,1%), доллар просел до 57,15 рубля (-0,07 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Распадской" (+4,8%, до 95,8 рубля), обновившие максимум с апреля 2012 года, а также бумаги "Роснефти" (+2,7%), "Газпрома" (+2,7%), "Аэрофлота" (+2,4%), "Норникеля" (+2,2%) и обновившие исторические максимумы акции Сбербанка (+1,9%, до 236,18 рубля).

Теги: РТС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году
Корпорация, в частности, опубликовала сведения о рекордных поставках в Германию, Францию и ТурциюПодробнее
Цены на нефть продолжили расти на сигналах снижения запасов в СШАЦены на нефть продолжили расти на сигналах снижения запасов в США
Стоимость фьючерсов марки Brent достигла $68,14 за баррель, а WTI - $62,12Подробнее
Кризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евроКризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евро
Испанский министр отметил, что регион из локомотива экономики страны превратился в обузуПодробнее
Криптовалюта Ripple стала второй по капитализацииКриптовалюта Ripple стала второй по капитализации
Основной конкурент эфир отстал более чем на $12 миллиардовПодробнее
Итоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газаИтоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газа
По мнению аналитиков, у ЕС не так много альтернатив российскому газу, главным козырем которого остаются низкие ценыПодробнее
Основатель Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годамОснователь Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годам
Генпрокуратура направила в Интерпол обращение о задержании и экстрадиции бизнесмена в РФПодробнее
Итоги года: Ритейл и кризис зрелого возрастаИтоги года: Ритейл и кризис зрелого возраста
На внимание и кошелек покупателя претендует все больше компаний, в том числе набирающие популярность онлайн-магазиныПодробнее
"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей
Глава компании сообщил Владимиру Путину, что речь идет примерно о 70 тысячах фанатовПодробнее
Итоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризисаИтоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризиса
Мировые биржи провели самое значительное число первичных размещений акций со времен финансового кризисаПодробнее
Итоги 2017: Как отрегулировать черную кошку в темной комнате, когда ее там нетИтоги 2017: Как отрегулировать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет
Еще несколько лет назад власти не задумывались о подведении законодательной базы под криптовалютыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Профессия: Снегурочка10 фото
29 декабря 2017 года
Профессия: Снегурочка
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в КаирВ миреДвое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"В миреЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом домеВ миреИранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиковВ РоссииСреди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане КиргизииВ мире"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США

США пригрозили привлечь к ответственности причастных к насилию в отношении протестующих в Иране

Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране

Жертвой автоаварии на МКАД стал один человек

Еще четверо пострадали Подробнее

Минфин США внес в санкционный список ряд компаний из Ирана

Министерству безопасности США направят заключение о фальсификациях на выборах 2016 года

Ранее изучавшая этот вопрос президентская комиссия распущена Подробнее

Неизвестные на автомобиле из Бельгии стреляли по полицейским в Нидерландах

Конвой ООН доставил более 160 тонн помощи в сирийскую провинцию Деръа

Всего за сутки в Сирии в свои дома вернулись 239 беженцев Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru