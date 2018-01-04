Индекс РТС поднялся до 1200 пунктов впервые с 2014 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в четверг поднялся до 1200 пунктов впервые с 2014 года на фоне общемирового подъема фондовых площадок и нефти, а также укрепления рубля.

К 13:23 МСК индекс РТС составил 1200 пунктов (+1,4%), максимум сессии - 1200,51 пункта - пик с сентября 2014 года.

Индекс МосБиржи к этому часу вырос до 2177,22 пункта (+1,1%), доллар просел до 57,15 рубля (-0,07 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Распадской" (+4,8%, до 95,8 рубля), обновившие максимум с апреля 2012 года, а также бумаги "Роснефти" (+2,7%), "Газпрома" (+2,7%), "Аэрофлота" (+2,4%), "Норникеля" (+2,2%) и обновившие исторические максимумы акции Сбербанка (+1,9%, до 236,18 рубля).