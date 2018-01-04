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Экономика

Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2200 пунктов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Рынок акций в четверг продолжил новогоднее ралли вслед за мировыми фондовыми площадками, индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2200 пунктов (максимум с февраля 2017 года), а индекс РТС превысил 1210 пунктов (максимум с сентября 2014г) на фоне укрепления рубля; локомотивом подъема выступили акции "Газпрома" и обновившие свои максимумы акции Сбербанка .

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2197,6 пункта (+2,1%), индекс РТС - до 1214,17 пункта (+2,6%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,1%.

Доллар упал до 57 руб./$1 (-0,23 рубля).

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В лидерах роста выступили акции "Аэрофлота" (+6,1%), "Распадской" (+5,9%, до 96,79 рубля - максимум с апреля 2012 года), "Татнефти" (+3,1%), "Роснефти" (+3%), Сбербанка (+3% и +2,9% "префы"), "Газпрома" (+2,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,7%), "Норникеля" (+2,5%), "Мобильных телесистем" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Магнита" (+2,2%).

Скорректировались вниз акции "Мечела" (-1% и -1,6% "префы") после роста накануне на корпоративных новостях о реструктуризации кредита на $1 млрд, также просели акции "Башнефти" (-0,9%), "Ростелекома" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

На нефтяном рынке цены Brent обновили максимум за 3 года (с декабря 2014 года) на ожиданиях снижения запасов сырья в США, после чего подъем забуксовал из-за локальной фиксации прибыли.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $67,84 за баррель (без изменений и +1,9% в среду), февральская цена WTI - $61,76 за баррель (+0,2% и +2,1% накануне).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в четверг выступили акции Мособлбанка (-15,3%), ПАО "ДИОД" (+8,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (+5,5%), "Интер РАО" (+5,2%), ГДР Lenta Ltd. (+3,6%), бумаги "Трубной металлургической компании" (+3%).

Просели бумаги АО "Русолово" (-7,2%), "Плазмека" (-4,9%), ОАО "GTL" (-3,4%), "Русснефти" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке Московской биржи за день составил 36,531 млрд рублей (из них 12,637 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Теги: Московская биржа, РТС, Сбербанк
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