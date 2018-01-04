Главные новости
В РоссииПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в КаирВ миреДвое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"В миреЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме
Экономика

Альфа-банк уведомил предприятия ОПК о прекращении обслуживания из-за санкций

Есть обновление от 19:40

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Альфа-банк уведомил оборонные предприятия о том, что прекращает их обслуживать из-за санкций, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на первого зампреда совета директоров Олега Сысуева.

"Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Просто мы стараемся максимально сократить риски", - отметил Сысуев.

Ранее, в декабре 2017 года, совладелец и член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман в интервью журналу Forbes сообщил, что банк уже прекратил обслуживание оборонной отрасли. "Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - говорил Фридман.

Как сообщалось ранее, российские власти рассматривают возможность создания специализированного банка для обслуживания оборонной отрасли. По данным источником "Интерфакса", такая структура может быть создана на базе "Глобэкса", принадлежащего Внешэкономбанку.

Теги: Альфа-банк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году
Корпорация, в частности, опубликовала сведения о рекордных поставках в Германию, Францию и ТурциюПодробнее
Цены на нефть продолжили расти на сигналах снижения запасов в СШАЦены на нефть продолжили расти на сигналах снижения запасов в США
Стоимость фьючерсов марки Brent достигла $68,14 за баррель, а WTI - $62,12Подробнее
Кризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евроКризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евро
Испанский министр отметил, что регион из локомотива экономики страны превратился в обузуПодробнее
Криптовалюта Ripple стала второй по капитализацииКриптовалюта Ripple стала второй по капитализации
Основной конкурент эфир отстал более чем на $12 миллиардовПодробнее
Итоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газаИтоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газа
По мнению аналитиков, у ЕС не так много альтернатив российскому газу, главным козырем которого остаются низкие ценыПодробнее
Основатель Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годамОснователь Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годам
Генпрокуратура направила в Интерпол обращение о задержании и экстрадиции бизнесмена в РФПодробнее
Итоги года: Ритейл и кризис зрелого возрастаИтоги года: Ритейл и кризис зрелого возраста
На внимание и кошелек покупателя претендует все больше компаний, в том числе набирающие популярность онлайн-магазиныПодробнее
"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей
Глава компании сообщил Владимиру Путину, что речь идет примерно о 70 тысячах фанатовПодробнее
Итоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризисаИтоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризиса
Мировые биржи провели самое значительное число первичных размещений акций со времен финансового кризисаПодробнее
Итоги 2017: Как отрегулировать черную кошку в темной комнате, когда ее там нетИтоги 2017: Как отрегулировать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет
Еще несколько лет назад власти не задумывались о подведении законодательной базы под криптовалютыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Профессия: Снегурочка10 фото
29 декабря 2017 года
Профессия: Снегурочка
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в КаирВ миреДвое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"В миреЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом домеВ миреИранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиковВ РоссииСреди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане КиргизииВ мире"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США

США пригрозили привлечь к ответственности причастных к насилию в отношении протестующих в Иране

Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране

Жертвой автоаварии на МКАД стал один человек

Еще четверо пострадали Подробнее

Минфин США внес в санкционный список ряд компаний из Ирана

Министерству безопасности США направят заключение о фальсификациях на выборах 2016 года

Ранее изучавшая этот вопрос президентская комиссия распущена Подробнее

Неизвестные на автомобиле из Бельгии стреляли по полицейским в Нидерландах

Конвой ООН доставил более 160 тонн помощи в сирийскую провинцию Деръа

Всего за сутки в Сирии в свои дома вернулись 239 беженцев Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru