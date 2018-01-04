Альфа-банк уведомил предприятия ОПК о прекращении обслуживания из-за санкций

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Альфа-банк уведомил оборонные предприятия о том, что прекращает их обслуживать из-за санкций, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на первого зампреда совета директоров Олега Сысуева.

"Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Просто мы стараемся максимально сократить риски", - отметил Сысуев.

Ранее, в декабре 2017 года, совладелец и член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман в интервью журналу Forbes сообщил, что банк уже прекратил обслуживание оборонной отрасли. "Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - говорил Фридман.

Как сообщалось ранее, российские власти рассматривают возможность создания специализированного банка для обслуживания оборонной отрасли. По данным источником "Интерфакса", такая структура может быть создана на базе "Глобэкса", принадлежащего Внешэкономбанку.