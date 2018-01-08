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Компания СКМ подала апелляцию на замораживание активов Ахметова

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Компания СКМ в понедельник подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на $820 млн, говорится в статье Financial Times со ссылкой на компанию.

Слушание по делу назначено на 27 февраля. Представители СКМ "решительно возражали" против принятого ранее определения суда.

В пресс-службе СКМ "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Как сообщалось, Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила Financial Times.

Согласно переданной истцом британскому изданию копии решения, Окружной суд Никосии вынес его 27 декабря 2017 года. У ответчика есть право до 8 января 2018 года подать апелляцию.

Как сообщило в начале декабря 2017 года Global Arbitration Review, Raga выиграла в инициированном им в 2016 году Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) деле, получив решения суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Raga утверждала, что продала "Укртелеком" SCM SCM FO в 2013 году за $860 млн, которые должны были быть выплачены тремя траншами, однако из них поступил лишь первый на $100 млн.

В свою очередь, SCM FO заявляла, что Raga (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" - покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при приватизации. Речь, в частности, идет о создании телекоммуникационной сети спецназначения для украинских правительственных учреждений.

Требование о заморозке Raga пояснила рядом транзакций SCM SCM FO в 2014-2016 гг. по передаче активов, которые, по мнению истца, были проведены с убытками.

Теги: СКМ, Ринат Ахметов, Raga Establishment
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