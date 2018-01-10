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Экономика

Cуд Амстердама заморозил активы Ахметова на 765 млн евро

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суд Амстердама в рамках обеспечительных мер по спору об оплате акций "Укртелекома" заморозил акции зарегистрированных в Нидерландах холдинговых компаний "Метинвест" и ДТЭК", принадлежащие SCM Holdings и SCM Capital Рината Ахметова, однако в СКМ заявляют об отсутствии влияния такого решения на работу этих крупнейших на Украине горно-металлургической и энергетической групп.

Согласно вердикту суда от 5 января, текстом которого располагает агентство, речь идет о заморозке 100% акций DTEK Management B.V. и DTEK B.V., а также 71,24% акций Metinvest B.V., а также 100% акций SCM Management B.V. и Premium Household B.V.

В соответствии с документом, стоимость обеспечительных мер оценивается в 764,6 млн евро.

В пресс-службе СКМ, объединяющей все активы Ахметова, агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что речь идет о формальном исполнении на территории Нидерландов определения кипрского суда, принятого в конце минувшего года о заморозке активов Ахметова на сумму около $820,5 млн.

"У нас нет информации о каких-либо новых исках к компаниям группы СКМ помимо иска на Кипре, о котором мы сообщали ранее... Что касается работы активов группы СКМ, то они продолжают работать в обычном режиме", - утверждают в СКМ.

Лондонский арбитраж

Кипрская Raga Establishment (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" - покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) в 2016 году подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), обвиняя SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) в уплате лишь $100 млн из $860 млн по заключенной в 2013 году сделке о перепродаже "Укртелекома".

В свою очередь SCM FO заявляла, что Raga не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при приватизации. Речь, в частности, идет о создании телекоммуникационной сети спецназначения для украинских правительственных учреждений.

Осенью 2017 года Raga получила решение лондонского суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Требование о заморозке активов Ахметова Raga пояснила рядом транзакций SCM FO в 2014-2016 гг., которые, по мнению истца, были проведены с убытками. В то же время СКМ заявляет, что эти сделки были нормальной коммерческой практикой, а убытки были связаны с кризисной ситуацией на Украине в эти годы.

Версия о вовлеченности Фирташа

Издание FT со ссылкой на собственника Raga Дмитрия Горбуненко, купившего компанию в 2013 году, указывало, что в это дело может быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен - Дмитрий Фирташ, чья Group DF участвовала в частичном финансировании покупки "Укртелекома" при его приватизации и которой Raga должна была около $300 млн.

Издание добавляло: хотя Горбуненко приобрел Raga в 2013 году, переговоры о покупке Ахметовым "Укртелекома" начались еще в 2012 году "по запросу" тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. По данным агентства "Интерфакс-Украина", экс-глава правления обанкротившегося и национализированного Родовид-банка Горбуненко в последнее время близок к Фирташу, в частности, он присутствовал на заседании австрийского суда по экстрадиции Фирташа в США в 2017 году.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины (ФГИ) по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). Однако в 2017 году ФГИ обвинил "ЕСУ" в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность. Владелец "Укртелекома" заявил о намерении подать кассацию.

Параллельно с "ЕСУ" судятся государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов.

Апелляция СКМ

Компания СКМ в понедельник, 8 января подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на $820 млн, говорится в статье Financial Times со ссылкой на компанию. Слушание по делу назначено на 27 февраля, отмечает издание. Согласно статье, представители СКМ "решительно возражали" против принятого ранее определения суда. В пресс-службе СКМ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили эту информацию.

Решение Кипра

Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment экс-главы правления обанкротившегося Родовид-банка Дениса Горбуненко, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Р.Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщала Financial Times.

Согласно переданной истцом британскому изданию копии решения, Окружной суд Никосии вынес его 27 декабря 2017 года. У ответчика было право до 8 января 2018 года подать апелляцию.

Теги: Нидерланды, Ринат Ахметов
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