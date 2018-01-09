Нефть Brent подорожала до $68,19 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать во вторник после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:15 по Москве поднялась на $0,41 (0,6%) - до $68,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $0,16 (0,24%) - до $67,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на $0,47 (0,76%) - до $62,20 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,29 (0,47%) - до $61,73 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть Brent выросла в цене на 1,1%, WTI - на 1,7%.

Данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на неожиданное сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю на 5 единиц - до 742 установок.

Уменьшение числа действующих установок говорит о потенциальном снижении добычи нефти, что поддерживает рынок, пишет MarketWatch.

Несмотря на "дух неуязвимости" в сфере сланцевой нефти в США, этот сектор сталкивается с рядом проблем, которые могут привести к сокращению добычи, отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

"Акционеры компаний сферы сланцевой нефти устали от модели отрицательного денежного потока, которая уже стала нормой в отрасли, - говорит эксперт. - Таким образом, этим компаниям необходимо искать баланс между наращиванием добычи и увеличением доходов акционеров, причем последнее может означать ограничение планов капиталовложений".

Тем временем спекулятивные игроки делают ставку на дальнейший рост цен на нефть. Чистые длинные позиции на нефть Brent на прошлой неделе увеличились до рекордного уровня, свидетельствуют данные Commerzbank.

"Это повышает вероятность коррекции на нефтяном рынке, которая произойдет, когда факторы, на которые сейчас ориентируются трейдеры, ослабнут или сойдут на нет", - отмечают аналитики Commerzbank.