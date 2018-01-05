Главные новости
В миреПостпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела ИранаВ РоссииРогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце январяМоскваВ Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
Экономика

Нефть перешла к снижению после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года

Есть обновление от 15:34

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть в пятницу перешли к снижению после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года на фоне падения запасов нефти в США, а также политической напряженности в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 по Москве опустилась на $0,57 (0,84%) - до $67,50 за баррель. С утра котировки превышали $68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на $0,57 (0,92%) - до $61,44 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 5,7 млн баррелей.

ЭкономикаИтоги 2017: Сланцевая революция в США потребовала опеки над ценами на нефтьЧитать подробнее

Саудовская Аравия повышает розничные цены на энергоносители на внутреннем рынке, чтобы постепенно привести их в соответствие с международными тарифами, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в интервью Saudi TV.

Вместе с тем Саудовская Аравия снизила цены на нефть для США на февраль, тогда как цены для Азии и Европы в основном вырастут в следующем месяце.

Королевство потребляет 35% добываемых нефти и газа, при этом ежегодные субсидии для населения на нефть, нефтепродукты, газ составляют около 300 млрд риялов ($80 млрд). Если не поднять цены на внутреннем рынке, объемы потребления энергоносителей (жидкие углеводороды) повысятся до 8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) с текущих 4,7 млн б.н.э./с, отметил министр.

По его словам, в настоящее время цены на бензин в Саудовской Аравии на 30% ниже среднего международного уровня, а дизельное топливо в стране обходится в среднем в шесть раз дешевле, чем за рубежом.

Суд Осло отклонил беспрецедентный иск экологических организаций Greenpeace и Nature and Youth к правительству Норвегии в связи с разрешениями на геологоразведку и добычу нефти в Баренцевом море. В решении отмечается, что действия правительства были правомерными, а потенциальный экологический ущерб является ограниченным.

Теги: нефть, Brent
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году"Газпром" обнародовал данные об экспорте в 12 стран дальнего зарубежья в 2017 году
Корпорация, в частности, опубликовала сведения о рекордных поставках в Германию, Францию и ТурциюПодробнее
Цены на нефть продолжили расти на сигналах снижения запасов в СШАЦены на нефть продолжили расти на сигналах снижения запасов в США
Стоимость фьючерсов марки Brent достигла $68,14 за баррель, а WTI - $62,12Подробнее
Кризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евроКризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евро
Испанский министр отметил, что регион из локомотива экономики страны превратился в обузуПодробнее
Криптовалюта Ripple стала второй по капитализацииКриптовалюта Ripple стала второй по капитализации
Основной конкурент эфир отстал более чем на $12 миллиардовПодробнее
Итоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газаИтоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газа
По мнению аналитиков, у ЕС не так много альтернатив российскому газу, главным козырем которого остаются низкие ценыПодробнее
Основатель Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годамОснователь Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годам
Генпрокуратура направила в Интерпол обращение о задержании и экстрадиции бизнесмена в РФПодробнее
Итоги года: Ритейл и кризис зрелого возрастаИтоги года: Ритейл и кризис зрелого возраста
На внимание и кошелек покупателя претендует все больше компаний, в том числе набирающие популярность онлайн-магазиныПодробнее
"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей
Глава компании сообщил Владимиру Путину, что речь идет примерно о 70 тысячах фанатовПодробнее
Итоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризисаИтоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризиса
Мировые биржи провели самое значительное число первичных размещений акций со времен финансового кризисаПодробнее
Итоги 2017: Как отрегулировать черную кошку в темной комнате, когда ее там нетИтоги 2017: Как отрегулировать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет
Еще несколько лет назад власти не задумывались о подведении законодательной базы под криптовалютыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПостпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела ИранаВ РоссииРогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце январяМоскваВ Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения ПутинаВ миреСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыВ миреВ США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонВ миреРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада

Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела ИранаНебензя назвал истинной целью Белого дома подрыв ядерной сделки с Тегераном Подробнее

Итоги 2017. Госзакупки: книга перемен с элементами военной тайны

Метро в Москве в рождественскую ночь будет работать до 02:00

Праздничные мероприятия пройдут в парках Москвы в сочельник и Рождество

Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Один взрослый и двое детей погибли в ДТП в Подмосковье

Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских рубежей на юге Балтики

Макрон назвал Астану неподходящей площадкой для политического урегулирования в Сирии

В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США "Карни"

В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США "Карни"Как ожидается, корабль направится в порт Одессы Подробнее

Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе

Ошибочное предупреждение о сильном землетрясении вызвало панику в Японии

Саакашвили вызвали на допрос в Службу безопасности Украины

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru