Нефть перешла к снижению после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть в пятницу перешли к снижению после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года на фоне падения запасов нефти в США, а также политической напряженности в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 по Москве опустилась на $0,57 (0,84%) - до $67,50 за баррель. С утра котировки превышали $68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на $0,57 (0,92%) - до $61,44 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 5,7 млн баррелей.

Саудовская Аравия повышает розничные цены на энергоносители на внутреннем рынке, чтобы постепенно привести их в соответствие с международными тарифами, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в интервью Saudi TV.

Вместе с тем Саудовская Аравия снизила цены на нефть для США на февраль, тогда как цены для Азии и Европы в основном вырастут в следующем месяце.

Королевство потребляет 35% добываемых нефти и газа, при этом ежегодные субсидии для населения на нефть, нефтепродукты, газ составляют около 300 млрд риялов ($80 млрд). Если не поднять цены на внутреннем рынке, объемы потребления энергоносителей (жидкие углеводороды) повысятся до 8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) с текущих 4,7 млн б.н.э./с, отметил министр.

По его словам, в настоящее время цены на бензин в Саудовской Аравии на 30% ниже среднего международного уровня, а дизельное топливо в стране обходится в среднем в шесть раз дешевле, чем за рубежом.

Суд Осло отклонил беспрецедентный иск экологических организаций Greenpeace и Nature and Youth к правительству Норвегии в связи с разрешениями на геологоразведку и добычу нефти в Баренцевом море. В решении отмечается, что действия правительства были правомерными, а потенциальный экологический ущерб является ограниченным.