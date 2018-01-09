"Роснефть" отказалась от аукциона по газовым активам "АЛРОСА" на условиях АК

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" не будет принимать участия в аукционе по продаже газовых активов АК "АЛРОСА" на предложенных алмазодобывающей компанией условиях, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь НК Михаил Леонтьев.

"По экспертной оценке (поскольку нам никто не даёт достоверной оценки продаваемых активов), так вот, по оценке экспертов, которым мы имеем основания доверять, значительная часть запасов, числящихся на этих активах, должна будет быть списана. В этих условиях мы не можем рисковать интересами акционеров и участвовать в такой авантюре. Если кому-то хочется съесть уже три раза съеденный суп, то милости просим, без нас", - заявил Леонтьев.

Продажу газовых активов ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") на открытом аукционе наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил 22 декабря. На аукцион единым лотом выставляются 100%-ные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания". Начальная цена на аукционе - 30 млрд рублей, шаг аукциона - 100 млн рублей.

Претенденты на участие в торгах должны внести задаток в размере 21 млрд рублей до 10 января (заявки принимаются до 29 января). Сам аукцион назначен на 19 февраля.

На вопрос, будет ли "Роснефть" перечислять задаток, М.Леонтьев ответил: "На таких условиях наверняка нет, если только за ночь не случится что-то невероятное".

Помимо "Роснефти" , интерес к активу проявили "НОВАТЭК" и Газпромбанк, структуры которых уже обратились с соответствующими ходатайствами в Федеральную антимонопольную службу.