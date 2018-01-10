Три структуры "Роснефти" подали ходатайства в ФАС на покупку газовых активов "АЛРОСА"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Три структуры "Роснефти", включая "Башнефть", подали ходатайства в ФАС на покупку газовых активов "АЛРОСА".

"Заявки поступили от "РН-Холдинг", "РН-Газ" и Башнефть", - сообщил "Интерфаксу" представитель ФАС.

Продажу газовых активов ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания", владеют лицензиями на Береговое и Усть-Ямсовейское месторождения в ЯНАО) на открытом аукционе наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил 22 декабря. На аукцион единым лотом выставляются 100%-ные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания". Начальная цена - 30 млрд рублей, шаг аукциона - 100 млн рублей. Претенденты на участие в торгах должны внести задаток в размере 21 млрд рублей до 10 января (заявки принимаются до 29 января). Сам аукцион назначен на 19 февраля.

Между тем накануне пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев говорил агентству, что "Роснефть" не будет принимать участия в аукционе по продаже газовых активов АК "АЛРОСА" на предложенных алмазодобывающей компанией условиях.

Помимо "Роснефти", интерес к активу проявили "НОВАТЭК" и Газпромбанк , структуры которых уже обратились с соответствующими ходатайствами в Федеральную антимонопольную службу.