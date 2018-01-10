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АвтоВАЗ увеличил продажи в РФ в 2017 г. на 17%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" нарастило продажи автомобилей Lada в РФ по итогам 2017 года на 17%, до 311,6 тысяч автомобилей. Об этом заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек на пресс-конференции в среду в Москве.

Автомобили Lada по итогам 2017 г. заняли 20,5% российского рынка легковых автомобилей против 19,6% в 2016 г. При этом 45% автомобилей было реализовано при использовании мер господдержки.

По его словам, при этом на экспорт в 2017 г. было отправлено 24 тыс. автомобилей (+31%). Самой продаваемой на экспорт моделью Lada стала Lada 4x4.

По оценке компании, всего рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2017 г. вырос на 12%, до 1,6 млн штук (1,5 млн легковых автомобилей и 100 тыс. LCV).

Теги: АвтоВАЗ
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