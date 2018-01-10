Минфин спрогнозировал пополнение ФНБ в 2018 году при сохранении цен на нефть

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году возможно при сохранении цен на нефть и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он также напомнил, что в результате реализации переходных положений бюджетного правила в 2017 году, предусматривавших покупку валюты на внутреннем рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов, поступающих при цене нефти свыше $40 за баррель, были сформированы дополнительные резервы на 841,8 млрд рублей.

"Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в текущем году. В результате общий объем резервов на начало 2018 года увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4 трлн 594,7 млрд рублей, или 5% ВВП", - сказал министр.

Ранее в среду Минфин сообщил , что Резервный фонд на 1 января 2018 года был обнулен. В соответствии с законодательством, с 1 февраля этот фонд прекратит свое существование, и в РФ будет действовать один суверенный фонд - ФНБ, который будет выполнять функции, ранее предусмотренные для двух фондов.

Минфин сообщил, что в декабре 2017 года остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России на сумму $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов были использованы на покрытие дефицита бюджета. Они были реализованы за 1 трлн 0,42 млрд рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки. Помимо этого, в декабре в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года на 652 млн рублей.

ФНБ в декабре 2017 года сократился на 151,82 млрд рублей и составил на начало 2018 года 3 трлн 752,94 млрд рублей, что эквивалентно $65,15 млрд. Позже в него также будут зачислены средства, накопленные при проведении покупок валюты на внутреннем рынке в 2017 году.