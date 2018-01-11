Цена на нефть слабо снизилась

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются в ходе азиатских торгов в четверг, трейдеры продолжают отыгрывать данные о сокращении американских запасов, пишет MarketWatch.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве уменьшилась на 12 центов (0,17%) - до $69,08 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подешевела на 9 центов (0,14%) - до $63,48 за баррель.

По итогам сессии 10 января котировка фьючерса на Brent поднялась на $0,38 (0,6%), до $69,20 за баррель. Стоимость WTI увеличилась на 61 цент (1%), до $63,57 за баррель - максимума на закрытие более чем за три года, в ходе торгов контракт достигал $63,67 - самой высокой отметки с 9 декабря 2014 года.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей - больше ожиданий рынка.

При этом резервы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Минэнерго существенно пересмотрело базовые параметры расчета, что стало одной из причин резкого снижения.

По словам аналитика Tyche Capital Advisors Джона Макалузо, сокращение "оказало бы более существенное влияние на цены, если бы не было сигналов о том, что они уже несколько перегреты". С начала декабря нефть подорожала почти на 13%.