В Южной Корее началась подготовка закона о запрете торговли криптовалютами

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Южной Кореи готовит законопроект о запрете торговли криптовалютами на виртуальных биржах страны, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Пак Сан Ки.

"У нас большие опасения относительно виртуальных валют, и министерство юстиции готовит законопроект, который запретит торговлю криптовалютой на биржах", - сказал министр.

Пак Сан Ки отказался раскрывать подробности, касающиеся возможного закрытия криптовалютных бирж в Южной Корее.

Биткойн теряет почти 10% на торгах в четверг, его курс опустился до $13458,55, Ethereum подешевел на 2,3%, до $1219,34, свидетельствуют данные CoinDesk.

Законодательные инициативы, которые могут вступить в силу уже в этом месяце, предусматривают введение запрета на использование анонимных криптовалютных счетов, а также лишат банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с криптовалютами, говорится в сообщении южнокорейского правительства.

Южная Корея является важным рынком для криптовалютного сообщества. По данным аналитической компании Coinhills, на долю этой страны в какие-то моменты приходилось порядка 25% глобальной активности в торговле биткойнами.

Ранее, 11 декабря, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) Чой Чон Ку заявил , что ведомство намерено определить меры по ограничению транзакций с криптовалютами "до некоторой степени". При этом он тогда признал, что меры могут включать полный запрет. По словам чиновника, ограничения должны будут свести к минимуму побочные эффекты от операций с биткойном и уменьшить спекулятивные инвестиции.

Правительство Южной Кореи 28 декабря обнародовало план, призванный ограничить спекулятивную активность на рынке криптовалют. Власти страны также объявили, что рассматривают возможность закрытия криптовалютных бирж.

В прошлом месяце власти Южной Кореи также объявили о намерении ввести налог на доход от прироста капитала в результате торговли криптовалютами и ограничить операции финкомпаний с криптовалютами.