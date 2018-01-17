Курс биткойна опустился ниже $10000

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна в среду опустился ниже отметки в $10000.

Таким образом, стоимость криптовалюты упала вдвое к максимуму, зафиксированному месяц назад.

Согласно данным CoinDesk на 18:00 по московскому времени, курс биткойна составляет $9469,64, что на 17% ниже уровня по итогам предыдущей сессии. Во вторник криптовалюта потеряла четверть стоимости.

Курс биткойна опустился ниже отметки в $10000 впервые с 1 декабря 2017 года. 18 декабря он поднимался до рекордных $19511.

Снижение курса биткойна связано с опасениями ужесточения подхода к рынку криптовалют в Южной Корее и других странах мира, пишет MarketWatch. Ранее министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна заявил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.

Более 200 тыс. фанатов криптовалюты в Южной Корее уже подписали петицию к властям страны остановить наступление на этот рынок.

Как передает CNBC, правительству страны, вероятно, придется ответить на эту петицию, учитывая существенное количество собранных подписей.

Январские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на CME подешевели в среду на 14,4% - до $9555, аналогичные фьючерсы на CBOE подешевели на 14%, до $9510.

Курс Ethereum на торгах в среду опустился на 27%, до $812,33.