ЦБ возбудил административные дела на бывших собственников банка "Открытие"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Управление обеспечения прав инвесторов ЦБ РФ возбудило в отношении АО "Открытие Холдинг" и ООО "Открытие Н" дела об административных правонарушениях за нарушение порядка приобретения более 30% акций банка "Открытие", говорится в сообщении "Открытие Холдинга".

В пресс-релизе "Открытие Холдинга" со ссылкой на протокол ЦБ уточняется, что по состоянию на 28 августа 2017 года группа компаний, включая "Открытие Холдинг", "Открытие Н" и банк "Траст", являлась владельцем 74,45% акций банка "ФК Открытие" . При этом "Трасту" принадлежали 7,86% акций банка "Открытие". Он 28 августа приобрел 100% акций НПФ РГС, который в свою очередь владел 4,97% акций банка "Открытие". В результате этой сделки НПФ РГС вошел в группу компаний - владельцев акций банка "Открытие", общий объем акций которых превысил 75%.

В пресс-релизе говорится, что по закону акционерам и владельцам ценных бумаг должна была быть направлена оферта, но этого не было сделано. В этот же день банк "Открытие" купил почти 100% "Траста". Дело об административном правонарушении было заведено, в частности, на "Открытие Холдинг" и "Открытие Н".

"Эти компании в указанный период не приобретали акции НПФ РГС, банка "Траст" и каких-либо других компаний, а также не выступали сторонами указанной сделки", - говорится в сообщении "Открытие Холдинга". В документе также отмечается, что обязанность исполнять порядок приобретения более 30% ПАО возлагается на юридическое лицо, входящее в группу лиц, которое приобрело акции, а не на любого участника группы.

"Таким образом, замечание Центробанка, что "Открытие Холдинг" и "Открытие Н" входили в группу лиц и поэтому являются нарушителями, выглядит юридически необоснованным", - считают в "Открытие Холдинге".

В сообщении говорится, что сделки по приобретению НПФ РГС и банка "Траст" были проведены за день до введения временной администрации "по настойчивому требованию самого Центробанка в рамках консолидации активов, которая была непременным условием проведения санации банка "ФК Открытие".

"АО "Открытие Холдинг" и ООО "Открытие Н" выражают свое недоумение в связи с возбужденными в их отношении административными делами. Любые наложенные на них санкции компании будут оспаривать в судебном порядке", - отмечается в пресс-релизе холдинга.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы в декабре привлек ЦБ РФ и Агентство по страхованию вкладов в качестве третьих лиц к рассмотрению иска НПФ "Будущее" и двух управляющих его активами компаний ("ИДжи кэпитал партнерс" и "Север эссет менеджмент") к банку "Траст" о взыскании 12,6 млрд рублей.