Экс-менеджер "Открытия" не войдет в правление банка "Российский капитал"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Экс-менеджер банка "Открытие" Сергей Меднов не войдет в правление "Российского капитала", как это планировалось изначально, сообщила кредитная организация.

Совет директоров "Российского капитала", новой "дочки" АИЖК, 19 января утвердил кандидатуру Меднова на должность члена правления банка. Однако уже через неделю совет признал это решение утратившим силу.

"Отказ связан исключительно с изменившимися личными обстоятельствами (необходимость лечения), а не с деятельностью на предыдущем месте работы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Российского капитала".

До перехода в "Российский капитал" Меднов в должности старшего вице-президента возглавлял операционно-технологический блок банка "Открытие". Под его руководством находились технологические и операционные направления банка, а также диджитал-проекты. До прихода в "Открытие" Меднов отвечал за ИТ, электронный бизнес и инновационные проекты в должности члена правления Банка Москвы.

ЦБ, который в рамках санации "Открытия" стал его основным собственником, в сентябре 2017 года заявил, что менеджмент банка накануне финансового оздоровления получил повышенные бонусы по итогам работы за первое полугодие. Регулятор планировал оспорить в суде выплату этого вознаграждения.

Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в октябре журналистам, что некоторые менеджеры банка "Открытие" добровольно вернули бонусы.