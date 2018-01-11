Подъем ВВП Германии в 2017 году ускорился до максимума за 6 лет

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, причем темпы подъема стали максимальными за 6 лет.

Согласно оценкам Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), ВВП с поправкой на инфляцию в минувшем году увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, когда рост составил 1,9%.

Темпы экономического подъема в Германии в 2017 году, однако, оказались слабее ожиданий экспертов, оценивавших этот показатель в среднем в 2,5%, пишет газета Financial Times.

При этом рост ВВП превысил средние темпы подъема за десять лет, составляющие 1,3%, почти на один процентный пункт, отмечается в сообщении Destatis.

Повышение ВВП Германии с поправкой на календарные факторы в прошлом году составило 2,5%, что также является максимальным ростом с 2011 года.

Основным фактором, поддержавшим подъем германской экономики в 2017 году, стал потребительский спрос. Потребительские расходы с поправкой на инфляцию увеличились на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Государственные расходы выросли в минувшем году на 1,4%.

Капиталовложения бизнеса в основной капитал повысились на 3%, в том числе на 2,6% в строительном секторе и на 3,5% в машиностроении.

Объем германского экспорта с поправкой на инфляцию в 2017 году увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, импорт вырос на 5,2%.

Профицит бюджета Германии в 2017 году достиг 38,4 млрд евро, что соответствует 1,2% ВВП - самому высокому уровню с момента воссоединения страны в 1990 году.

ФРГ зафиксировала профицит бюджета по итогам четвертого года подряд, отмечают в Destatis.