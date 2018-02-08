Германия за год увеличила экспорт и импорт до рекордов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Германский экспорт и импорт товаров в 2017 году обновил рекорды.

По данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), объем поставок за рубеж вырос на 6,3%, до 1,279 трлн евро, в том числе благодаря высокому спросу на оборудование. На долю стран Европейского союза пришлось 750 млрд евро из общего показателя экспорта.

Импорт подскочил на 8,3% - до 1,035 трлн евро, в том числе поставки из ЕС составляли 682,5 млрд евро.

В результате профицит внешнеторгового баланса страны в 2017 году снизился впервые за восемь лет и составил 244,9 млрд евро. Годом ранее был зафиксирован рекорд за послевоенный период - 248,9 млрд евро. Положительное сальдо счета текущих операций уменьшилось до 257,1 млрд евро по сравнению с 259,3 млрд евро в 2016 году.

В декабре прошлого года Германия увеличила экспорт на 0,3% относительно предшествующего месяца, импорт - на 1,4%. В результате внешнеторговый профицит сократился до 21,5 млрд евро с 22,3 млрд евро в ноябре.