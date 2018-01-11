Главные новости
В миреВ Генштабе рассказали об атаке дронов на российские базы в СирииЭкономикаНефть поднялась к максимумам за 3 годаЭкономикаФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"
Экономика

Рынок акций РФ обновил многомесячные максимумы вслед за нефтью

Есть обновление от 19:49

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг обновил многомесячные максимумы индексов МосБиржи и РТС вслед за раллирующей к новым 3-летним пикам нефтью, лидировали в подъеме акции нефтяников во главе с "Башнефтью".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2246,45 пункта (+0,6%) - максимум с января 2017 года, индекс РТС - до 1248,75 пункта (+1,1%) - максимум с начала сентября 2014 года, рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" поднялись в пределах 5,1%.

Доллар упал до 56,63 руб./$1 (-0,4 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Башнефти" (+5,1% и +2,5% "префы"), "Мобильных телесистем" (+3%), "Роснефти" (+2,3%), "Транснефти" (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,5%), "префы" "Россетей" (+2,2%). Подешевели акции "РусАла" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Татнефти" (-0,3%).

На мировых фондовых площадках прокатилась локальная коррекция (в среду просела Америка, в четверг - Азия) после известий СМИ о том, что Китай может замедлить или приостановить покупки казначейских облигаций США. Между тем государственное валютное управление Китая (SAFE), являющееся частью центрального банка, в четверг опровергло сообщения о том, что Пекин планирует замедлить покупки американских гособлигаций или полностью прекратить их. Соответствующее заявление пресс-службы размещено на официальном сайте ведомства. На протяжении большей части 2017 года Китай наращивал вложения в US Treasuries. Согласно данным министерства финансов США, на конец октября объем китайских инвестиций был близок к $1,2 трлн. Гособлигации США всех сроков обращения в четверг перешли к росту на заявлениях SAFE, доходность снижается.

Ухудшению настроя инвесторов в США накануне также способствовало сообщение Reuters о том, что Канада ожидает объявления американским президентом Дональдом Трампом об отказе США от участия в Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА) уже в этом месяце. Рост торгового протекционизма в США назывался многими инвесторами в качестве возможного негативного фактора для американского рынка акций в 2018 году.

К вечеру четверга в Европе динамика индексов смешанная (британский FTSE подрос на 0,1%, немецкий DAX просел на 0,8%), но растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и раллирует нефть. Согласно вышедшим в четверг статданным, ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, темпы подъема стали максимальными за 6 лет, однако оказались меньше ожиданий: ВВП ФРГ вырос на 2,2% после подъема на 1,9% в 2016 году при прогнозах роста на 2,5%.

Нефть дорожает на данных о сокращении запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $69,65 за баррель (+0,7% и +0,6% в среду), февральская цена WTI - $64,37 за баррель (+1,3% и +1% накануне). По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей - больше ожиданий рынка. При этом резервы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей. Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, индекс МосБиржи отыграл потери предыдущего года. В декабре 2016 года Brent стоила $55,4 за баррель, а сейчас цены нацелились на $70 за баррель, курс доллара год назад составлял 61,5 руб./$1 вместо менее 57 руб./$1 сейчас. То есть нефть в рублевом выражении подорожала с 3400 руб. до 4000 руб. за баррель (+17%), в то время как значение индекса МосБиржи осталось неизменным.

Данная ситуация объясняется тем, что корреляция между нефтью и курсом рубля в последнее время заметно разошлась: если нефть с начала текущего года выросла на 4%, то рубль укрепился всего на 1%. Поддержку нефти оказывают данные Минэнерго США, которые уже 8-ю неделю подряд отражают снижение запасов. Причиной стала активность нефтепереработчиков, которые еще с конца прошлого года заметно увеличили объемы выпуска нефтепродуктов. Этому способствовали привлекательная маржа переработки, которую поддержали суровые погодные условия в США, а также желание снизить налогооблагаемую базу по 2017 году.

Более того, уровень добычи в США за последнюю неделю тоже заметно упал (-290 тыс. б/с, или -3%) из-за аномально холодной погоды и снегопадов, которые прошли в США в начале января.

Лучше рынка в четверг выглядели акции "Группы ЛСР" (+2,7%) после объявления о выкупе акций на сумму до 1 млрд руб., а также бумаги "Башнефти" на надеждах, что средства, полученные от АФК "Система" , могут быть частично распределены между акционерами.

По оценке аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, поддержку настроениям инвесторов в четверг оказало опровержение слухов о том, что Китай может сократить покупки государственных облигаций США. В Европе внимание привлекли протоколы минувшего заседания ЕЦБ, которые привели к укреплению евро против основных валют. В документе, в частности, говорилось, что центральный банк в 2018 году может пересмотреть свои прогнозы по денежно-кредитной политике ввиду улучшения перспектив роста экономики.

Индексы МосБиржи и РТС обновили многомесячные максимумы, продолжив посленовогоднее ралли. Так, индикатор МосБиржи теперь нацелен на максимум января прошлого года - 2266 пунктов, а индекс РТС поднялся до максимума с сентября 2014 года. Перекупленность рынка сохраняется, но пока что "быки" прочно держат свои позиции, а факторов для существенной коррекции вниз не наблюдается.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, поддержку рынку оказывает дорожающая нефть, которая пока не демонстрирует попыток уйти в глубокую коррекцию. Соответственно, нефтегазовые бумаги также испытывают дефицит поводов для коррекции. Сбербанк объявил о создании блокчейн-лаборатории, которая будет исследовать возможности новых технологий в интересах банка и возможных иных потребителей - в последнее время любое упоминание технологий блокчейна в корпоративном контексте приводит к существенному росту интереса инвесторов. "АЛРОСА" (+0,2%) сообщила о снижении продаж в 2017 году на 5%, "Татнефть" сообщила об увеличении добычи в 2017 году на 0,9%.

Поддержку рублю оказывает выросшая нефть, нивелируя усилия Минфина по сдерживанию укрепления курса. Ведомство объявило о планах покупки валюты в период с 15 января по 6 февраля на 257,1 млрд рублей, или около 15,1 млрд рублей в день. По текущему курсу это составляет почти $265 млн за сессию, что является увеличением закупки почти на 30% по сравнению с декабрьскими объемами. Между тем агентство Fitch предупредило, что может снизить рейтинг РФ, если США введут новые ограничения в феврале. Соответственно, фактор Минфина и возможных новых ограничений со стороны США не позволяют рублю сильно укрепляться вместе с нефтью.

Нефтяной рынок ожидает новостей о возможных санкциях Вашингтона против Тегерана. Одним из поводов для новых ограничений может стать реакция Белого дома на продолжающиеся протестные выступления в Иране. Впрочем, если и будет объявлено о каких-то санкциях против нефтяной индустрии, то реакция рынка будет краткой. На первый план может выйти вопрос весьма активного роста запасов продуктов нефтепереработки в США. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что бурный рост продаж автомобилей в КНР завершился: в 2017 году продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в КНР увеличились лишь на 3%. Соответственно, ждать геометрической прогрессии в повышении спроса на топливо в КНР будет неразумным.

В США в пятницу стартует сезон отчетности, первыми свои результаты предоставят такие крупные финансовые организации, как JPMorgan и Wells Fargo. Пока этого не произошло, американские инвесторы не испытывают беспокойства. Компания Delta Airlines уже отчиталась лучше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Некоторые аналитики в США считают, что повсеместное внедрение криптовалют и блокчейн-технологий приведет к более сильному росту потребления электричества, чем это было бы от повсеместного внедрения электромобилей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции Мособлбанка (+5,5%), "Квадры" (+4,3%), "Ленэнерго" (+4,2%), "МРСК Северо-Запада" (+4%), "Группы ЛСР" (+2,7%). Подешевели акции АО "Открытые инвестиции" (-2,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,3%), "Уралкалия" (-2,2%), "Иркута" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 35,875 млрд рублей (из них 10,275 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
ФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"ФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"
По данным ведомства, доход картеля превысил 25 млрд рублей, это крупнейшее дело в сфере строительстваПодробнее
ВС РФ разрушил практику санкций ФАС для не раскрывающих условия контрактов ритейлеровВС РФ разрушил практику санкций ФАС для не раскрывающих условия контрактов ритейлеров
Верховный суд удовлетворил требования торговой сети, которую оштрафовали за отсутствие на сайте информации для потенциальных поставщиковПодробнее
Huawei займется реализацией проекта "умный город" в КиргизииHuawei займется реализацией проекта "умный город" в Киргизии
Проект будет реализован в Бишкеке и Оше и на автодорогах вокруг столицы республикиПодробнее
Нефть поднялась к максимумам за 3 годаНефть поднялась к максимумам за 3 года
Товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей, что выше ожиданий рынкаПодробнее
Минфин закупит рекордный месячный объем валютыМинфин закупит рекордный месячный объем валюты
Объем покупок в период с 15 января по 6 февраля составит 257,1 млрд рублейПодробнее
ЦБ возбудил административные дела на бывших собственников банка "Открытие"ЦБ возбудил административные дела на бывших собственников банка "Открытие"
АО "Открытие Холдинг" и ООО "Открытие Н" не выставили оферты миноритариям при покупке 30% банкаПодробнее
Резервный фонд РФ прекратит существование с 1 февраляРезервный фонд РФ прекратит существование с 1 февраля
Объем Фонда национального благосостояния в декабре сократился на 151,82 млрд рублейПодробнее
Прекращено производство по жалобе "Транснефти" по иску к СбербанкуПрекращено производство по жалобе "Транснефти" по иску к Сбербанку
Нефтяная компания ранее отказалась от жалобы на отказ во взыскании со Сбербанка 67 млрд рублейПодробнее
Иван Таврин выкупил ТВ-активы Алишера УсмановаИван Таврин выкупил ТВ-активы Алишера Усманова
Бизнесмен довел свою долю владения в холдинге ЮТВ до 100%, а также получил контроль над 75% СТС MediaПодробнее
Объем всей уничтоженной "санкционной" продукции превысил 19 тысяч тоннОбъем всей уничтоженной "санкционной" продукции превысил 19 тысяч тонн
Россельхознадзор отчитался о борьбе с контрабандой с августа 2015 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 11 января5 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Умер Михаил Державин10 фото
10 января
Умер Михаил Державин
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Генштабе рассказали об атаке дронов на российские базы в СирииЭкономикаНефть поднялась к максимумам за 3 годаЭкономикаФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"В миреРоссийский депутат рассказал о резком ухудшении здоровья Ратко МладичаСпортУЕФА назвал состав символической сборной годаВ РоссииРейтинг доверия Путину достиг в декабре годового максимума

Трамп предположил, что у него "очень хорошие" отношения с лидером КНДР

Россию и Китай проинформируют об итогах встречи по КНДР в Ванкувере

Министр финансов США пообещал вскоре объявить о санкциях против России

"Единая Россия" внесла в избирательный фонд Путина почти 30 миллионов рублей

Пять женщин обвинили Джеймса Франко в сексуальных домогательствах

Хакеры рассказали о противостоянии МОК и ВАДА

Хакеры рассказали о противостоянии МОК и ВАДАВсемирное антидопинговое агентство намеревается добиться независимости от МОК, шаги по отстранению РФ от ОИ связали с борьбой за влияние в спорте Подробнее

В ближайшие два дня Трамп примет решение о санкциях против Ирана

Королевская семья Великобритании отказалась от услуг поставщика нижнего белья

В Эстонии не нашлось квартир для беженцев по квоте ЕС

Диссертации замминистра и глав департаментов Минобрнауки проверят на плагиат

Минюст США создает группу для расследования предполагаемых преступлений "Хезболлы"

На Sotheby's выставят фрагмент флага участвовавшего в Трафальгарском сражении корабля

США перебросили в Европу еще один способный нести ядерное оружие бомбардировщик

В американском военном командовании отвергли обвинения в участии в атаке на базу Хмеймим

Назван состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету

Американский генконсул посетил дом предков Трампа в ФРГ

В Минюсте допустили возможность повторной попытки зарегистрировать "Партию прогресса"

Путин исключил атаку дронов на российскую базу Хмеймим со стороны турок

Путин исключил атаку дронов на российскую базу Хмеймим со стороны турокПрезидент РФ отметил, что российской стороне известны организаторы нападения Подробнее

Путин объяснил консерватизм ЦБ в отношении криптовалют

Нацбанк Украины задумался о внедрении электронной гривны

Путин назвал Ким Чен Ына грамотным политиком

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru