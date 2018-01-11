Рынок акций РФ обновил многомесячные максимумы вслед за нефтью

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг обновил многомесячные максимумы индексов МосБиржи и РТС вслед за раллирующей к новым 3-летним пикам нефтью, лидировали в подъеме акции нефтяников во главе с "Башнефтью".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2246,45 пункта (+0,6%) - максимум с января 2017 года, индекс РТС - до 1248,75 пункта (+1,1%) - максимум с начала сентября 2014 года, рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" поднялись в пределах 5,1%.

Доллар упал до 56,63 руб./$1 (-0,4 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Башнефти" (+5,1% и +2,5% "префы"), "Мобильных телесистем" (+3%), "Роснефти" (+2,3%), "Транснефти" (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,5%), "префы" "Россетей" (+2,2%). Подешевели акции "РусАла" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Татнефти" (-0,3%).

На мировых фондовых площадках прокатилась локальная коррекция (в среду просела Америка, в четверг - Азия) после известий СМИ о том, что Китай может замедлить или приостановить покупки казначейских облигаций США. Между тем государственное валютное управление Китая (SAFE), являющееся частью центрального банка, в четверг опровергло сообщения о том, что Пекин планирует замедлить покупки американских гособлигаций или полностью прекратить их. Соответствующее заявление пресс-службы размещено на официальном сайте ведомства. На протяжении большей части 2017 года Китай наращивал вложения в US Treasuries. Согласно данным министерства финансов США, на конец октября объем китайских инвестиций был близок к $1,2 трлн. Гособлигации США всех сроков обращения в четверг перешли к росту на заявлениях SAFE, доходность снижается.

Ухудшению настроя инвесторов в США накануне также способствовало сообщение Reuters о том, что Канада ожидает объявления американским президентом Дональдом Трампом об отказе США от участия в Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА) уже в этом месяце. Рост торгового протекционизма в США назывался многими инвесторами в качестве возможного негативного фактора для американского рынка акций в 2018 году.

К вечеру четверга в Европе динамика индексов смешанная (британский FTSE подрос на 0,1%, немецкий DAX просел на 0,8%), но растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и раллирует нефть. Согласно вышедшим в четверг статданным, ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, темпы подъема стали максимальными за 6 лет, однако оказались меньше ожиданий: ВВП ФРГ вырос на 2,2% после подъема на 1,9% в 2016 году при прогнозах роста на 2,5%.

Нефть дорожает на данных о сокращении запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $69,65 за баррель (+0,7% и +0,6% в среду), февральская цена WTI - $64,37 за баррель (+1,3% и +1% накануне). По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей - больше ожиданий рынка. При этом резервы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей. Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, индекс МосБиржи отыграл потери предыдущего года. В декабре 2016 года Brent стоила $55,4 за баррель, а сейчас цены нацелились на $70 за баррель, курс доллара год назад составлял 61,5 руб./$1 вместо менее 57 руб./$1 сейчас. То есть нефть в рублевом выражении подорожала с 3400 руб. до 4000 руб. за баррель (+17%), в то время как значение индекса МосБиржи осталось неизменным.

Данная ситуация объясняется тем, что корреляция между нефтью и курсом рубля в последнее время заметно разошлась: если нефть с начала текущего года выросла на 4%, то рубль укрепился всего на 1%. Поддержку нефти оказывают данные Минэнерго США, которые уже 8-ю неделю подряд отражают снижение запасов. Причиной стала активность нефтепереработчиков, которые еще с конца прошлого года заметно увеличили объемы выпуска нефтепродуктов. Этому способствовали привлекательная маржа переработки, которую поддержали суровые погодные условия в США, а также желание снизить налогооблагаемую базу по 2017 году.

Более того, уровень добычи в США за последнюю неделю тоже заметно упал (-290 тыс. б/с, или -3%) из-за аномально холодной погоды и снегопадов, которые прошли в США в начале января.

Лучше рынка в четверг выглядели акции "Группы ЛСР" (+2,7%) после объявления о выкупе акций на сумму до 1 млрд руб., а также бумаги "Башнефти" на надеждах, что средства, полученные от АФК "Система" , могут быть частично распределены между акционерами.

По оценке аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, поддержку настроениям инвесторов в четверг оказало опровержение слухов о том, что Китай может сократить покупки государственных облигаций США. В Европе внимание привлекли протоколы минувшего заседания ЕЦБ, которые привели к укреплению евро против основных валют. В документе, в частности, говорилось, что центральный банк в 2018 году может пересмотреть свои прогнозы по денежно-кредитной политике ввиду улучшения перспектив роста экономики.

Индексы МосБиржи и РТС обновили многомесячные максимумы, продолжив посленовогоднее ралли. Так, индикатор МосБиржи теперь нацелен на максимум января прошлого года - 2266 пунктов, а индекс РТС поднялся до максимума с сентября 2014 года. Перекупленность рынка сохраняется, но пока что "быки" прочно держат свои позиции, а факторов для существенной коррекции вниз не наблюдается.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, поддержку рынку оказывает дорожающая нефть, которая пока не демонстрирует попыток уйти в глубокую коррекцию. Соответственно, нефтегазовые бумаги также испытывают дефицит поводов для коррекции. Сбербанк объявил о создании блокчейн-лаборатории, которая будет исследовать возможности новых технологий в интересах банка и возможных иных потребителей - в последнее время любое упоминание технологий блокчейна в корпоративном контексте приводит к существенному росту интереса инвесторов. "АЛРОСА" (+0,2%) сообщила о снижении продаж в 2017 году на 5%, "Татнефть" сообщила об увеличении добычи в 2017 году на 0,9%.

Поддержку рублю оказывает выросшая нефть, нивелируя усилия Минфина по сдерживанию укрепления курса. Ведомство объявило о планах покупки валюты в период с 15 января по 6 февраля на 257,1 млрд рублей, или около 15,1 млрд рублей в день. По текущему курсу это составляет почти $265 млн за сессию, что является увеличением закупки почти на 30% по сравнению с декабрьскими объемами. Между тем агентство Fitch предупредило, что может снизить рейтинг РФ, если США введут новые ограничения в феврале. Соответственно, фактор Минфина и возможных новых ограничений со стороны США не позволяют рублю сильно укрепляться вместе с нефтью.

Нефтяной рынок ожидает новостей о возможных санкциях Вашингтона против Тегерана. Одним из поводов для новых ограничений может стать реакция Белого дома на продолжающиеся протестные выступления в Иране. Впрочем, если и будет объявлено о каких-то санкциях против нефтяной индустрии, то реакция рынка будет краткой. На первый план может выйти вопрос весьма активного роста запасов продуктов нефтепереработки в США. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что бурный рост продаж автомобилей в КНР завершился: в 2017 году продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в КНР увеличились лишь на 3%. Соответственно, ждать геометрической прогрессии в повышении спроса на топливо в КНР будет неразумным.

В США в пятницу стартует сезон отчетности, первыми свои результаты предоставят такие крупные финансовые организации, как JPMorgan и Wells Fargo. Пока этого не произошло, американские инвесторы не испытывают беспокойства. Компания Delta Airlines уже отчиталась лучше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Некоторые аналитики в США считают, что повсеместное внедрение криптовалют и блокчейн-технологий приведет к более сильному росту потребления электричества, чем это было бы от повсеместного внедрения электромобилей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции Мособлбанка (+5,5%), "Квадры" (+4,3%), "Ленэнерго" (+4,2%), "МРСК Северо-Запада" (+4%), "Группы ЛСР" (+2,7%). Подешевели акции АО "Открытые инвестиции" (-2,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,3%), "Уралкалия" (-2,2%), "Иркута" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 35,875 млрд рублей (из них 10,275 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).