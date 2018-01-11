Brent поднялась к $70 за баррель

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают рост в четверг и торгуются близко к трехлетним максимумам на данных о сокращении запасов топлива в США

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по московскому времени увеличилась на 48 центов (0,69%) - до $69,68 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в пятницу подорожала на 81 цент (1,27%) - до $64,38 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей - больше ожиданий рынка. Объем запасов теперь составляет минимальные с августа 2015 года 419,5 млн баррелей.

Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с.

Как ранее заявил министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи, нефтяной рынок находится в процессе ребалансировки, однако ему еще есть, куда расти. "Нам необходимо сократить запасы еще более чем на 100 млн баррелей", - сказал он.

"Запасы в США и остальном мире продолжают снижаться, - сказал аналитик сырьевого рынка банка UBS AG Джованни Стауново. - Это стало основным драйвером роста цен на нефть".