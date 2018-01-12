Total закупила первую партию газа с "Ямал СПГ"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Французская Total, акционер проекта "Ямал СПГ", закупила первую партию сжиженного природного газа проекта, сообщили "Интерфаксу" в "Ямал СПГ".

По словам представителя компании, партия погружена в четверг в порту Сабетта на танкер Boris Vilkitsky ("Борис Вилькицкий") и продана на условиях DES. Танкер отправится во французский порт Дюнкерк.

Это уже вторая партия СПГ, отправленная с начала года. До конца 2017 года было экспортировано три груза.

"Ямал СПГ" запустил первую очередь завода в начале декабря. До начала поставок СПГ по долгосрочным контрактам, которые начнутся со второго квартала, компания продает газ по спотовым контрактам, в основном на условиях DES, доставляя груз на танкерах ледового класса. Пока танкеры будут ходить в западном направлении по Северному морскому пути и выгружать газ в европейских портах.

"Ямал СПГ" продавал партии по 73 тыс. тонн. С учетом цен на биржах NBP и TTF, каждый танкер может приносить выручку порядка 20 млн евро.

Как сообщалось, первую партию с проекта закупил швейцарский трейдер "НОВАТЭКа" Novatek Gas&Power (NGP) и продал ее малазийской Petronas. Танкер выгрузил СПГ на терминале Великобритании Isle of Grain, но газ не поступил в газотранспортную сеть страны.

Другой акционер проекта "Ямал СПГ" - CNPC - купил вторую партию проекта, которая была выгружена в порту Роттердама Gate.

Покупатели третьей и четвертой партий не назывались. Третья партия была выгружена во французском порту Montoir de Bretagne, четвертая планируется к разгрузке в порту Великобритании Milford Haven.

Таким образом, с момента запуска "Ямал СПГ" экспортировал около 370 тыс. тонн СПГ. СПГ-рынок предполагает большую гибкость, партии могут перепродаваться и перенаправляться на любые рынки в зависимости от конъюнктуры даже в процессе следования танкеров.

"Ямал СПГ" строит на базе Южно-Тамбейского месторождения завод по сжижению природного газа (СПГ) тремя очередями по 5,5 млн т в год. В конце 2017 года была запущена первая очередь.

В настоящее время акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" - 50,1%, французская Total - 20%, китайская CNPC - 20%, китайский Фонд Шелкового пути (SRF) - 9,9%.