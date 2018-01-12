"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в пятницу на рутинном, казалось бы, отчетно-годовом заседании неожиданно принял сразу два важнейших для акционеров решения. Компания погасит основную часть квазиказначейского пакета, доставшегося ей "в наследство" от уже полузабытого американского акционера, а также проведет buyback.

Акции "ЛУКОЙЛа" на этих новостях прибавили на возросших оборотах 6%.

Неприкаянные акции

Казначейский пакет акций крупнейшей частной нефтяной компании России ведет свою генеалогию от пакета государственного. В 2004 году американская ConocoPhilips купила на приватизационном аукционе весь остававшийся на тот момент госпакет "ЛУКОЙЛа" в размере 7,6% капитала за $2 млрд. Стороны заявили о создании стратегического альянса, новый партнер пообещал довести свою долю до 20%, что и сделал к концу 2006 года. Но уже в 2010 году Conoco запустила процесс развода, и к 2011 г. избавилась от акций российской компании, продав их частично самому "ЛУКОЙЛу", частично на рынке.

"ЛУКОЙЛ" осуществлял выкуп собственных акций у Conoco не напрямую, а на подконтрольные структуры. Так, 7,6% акций "ЛУКОЙЛа" у Conoco выкупил LUKOIL Finance Limited. Позднее "ЛУКОЙЛ" перевел этот пакет на баланс LUKOIL Investments Cyprus.

В 2012 году "ЛУКОЙЛ" объявил, что LUKOIL Investments Cyprus в срок до сентября 2015 года может приобрести на рынке акции НК на сумму до $2,5 млрд. На данный момент у "ЛУКОЙЛа" около 141 млн квазиказначейских акций (примерно 16,6% капитала).

"ЛУКОЙЛ" рассматривал два варианта распоряжения "казначейками" - SPO в Гонконге и погашение.

"Гонконг является нашей целью. Но в то же время мы не исключаем возможность погашения какой-то части акций, как только для этого возникнут экономические условия и будут учтены все юридические моменты", - говорил осенью 2014 года вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун. В 2016 году идея размещения акций в АТР уже всерьез не рассматривалась из-за слабой конъюнктуры нефтяного рынка, а для погашения казначейских акций не хватало "юридической основы", сетовал Федун.

"Идея постоянно витает в воздухе о погашении части казначейского пакета. К сожалению, у ЦБ нет внятной конструкции, рекомендаций, как это осуществлять, как проводить учетную политику. Юридическая непроработанность этого вопроса осложняет наши подходы к пониманию", - говорил он.

Новый заход

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" 12 января одобрил погашение основной части казначейских акций и механизм buyback. "Долгосрочная программа стратегического развития, утвержденная советом директоров в декабре прошлого года, в первую очередь нацелена на повышение эффективности и рост финансовых показателей. Она также включает ряд важных изменений, которые мы планируем реализовать уже в 2018 году", - приводятся в сообщении слова президента компании Вагита Алекперова.

"В частности, в рамках рассмотрения стратегии совет директоров поддержал инициативы менеджмента по погашению основной части казначейских акций, находящихся на балансе группы, и использованию оставшихся акций в новой долгосрочной программе мотивации ключевых работников компании, а также по созданию дополнительного механизма распределения средств акционерам в виде программы обратного выкупа акций. Считаю, что данные изменения будут способствовать дальнейшему повышению акционерной стоимости компании", - пояснил он.

Компания погасит 100 млн акций (то есть почти 12% капитала), остальное направит на программу стимулирования менеджмента.

У Алекперова все равно больше

"ЛУКОЙЛ" планирует направить на buyback $2-3 млрд в течение пяти лет, сообщил журналистам Вагит Алекперов.

По словам Алекперова, его пакет акций в "ЛУКОЙЛе" после погашения казначейских акций составит около 30%, Леонида Федуна - до 10%. "Мой пакет, к сожалению, пока не превысит 30%, Леонида Арнольдовича - 10%+", - сказал он. "Пакет меняется так же, как у всех - на 10%", - добавил Алекеперов.

Глава компании заявил "Интерфаксу", что сам он не покупал акции компании за несколько месяцев до объявления программы buyback.

Он добавил, что "ЛУКОЙЛ" планирует погасить "казначейки" до конца 2018 года.

На низком старте

"ЛУКОЙЛ" может начать анонсированный в пятницу выкуп собственных акций в любой момент, дополнительных корпоративных решений для этого не требуется, сказал "Интерфаксу" первый вице-президент НК Александр Матыцын.

На вопрос о том, может ли реализация программы начаться в ближайшее время, он ответил: "Пока деньги не заложены в бюджет".

Отвечая на вопрос о судьбе выкупленных акций, А.Матыцын сказал: "Потом мы сможем их отправить на погашение. Никто еще не знает: мы их даже не выкупили, но цели держать их у себя нет никакой". При этом он подчеркнул, что на цели мотивационной программы для менеджмента эти акции использоваться не будут.

Матыцын отметил, что акции в рамках buyback будут выкупаться на рынке.

В отличие от старта программы buyback, для погашения основной части казначейских акций потребуется проведение внеочередного собрания акционеров "ЛУКОЙЛа", уточнил Матыцын.

Приток

Индексный провайдер MSCI может повысить вес "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia на 0,9 процентного пункта - до 14,8% в результате погашения казначейских акций, подсчитали аналитики "ВТБ Капитала".

В результате приток средств в акции компании со стороны пассивных инвесторов составит $120 млн.

Как говорится в обзоре "ВТБ Капитала", погашение "ЛУКОЙЛом" основной части казначейского пакета в размере 100 млн акций приведет к росту free float компании до 56% с 49% и повышению коэффициента FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для ее акций с 0,50 до 0,60.

В то же время, как отмечается в материалах инвестбанка, если значительная часть buyback будет осуществлена до погашения квазиказначейских акций, это может уменьшить рост веса "ЛУКОЙЛа" в индексе.