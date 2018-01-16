Росавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рабочая группа Росавиации по анализу оборота судов предписала авиакомпаниям "Азур эйр", Nordwind, "Икар" и "Роял флайт" сократить число чартерных рейсов, сообщила газета "Ведомости".

По данным издания, 29 декабря Росавиация направила авиакомпаниям телеграммы, согласно которым в период 10–31 января "Азур эйр", Nordwind и "Икара" должны уменьшить число чартерных перелетов на 30%, а "Роял флайт" – на 20%. Меры связаны с несоответствием чартерных программ числу резервных судов.

В новогодние праздники Nordwind и "Икар" выполнили рейсы с регулярностью 98 и 97%, в распоряжении авиакомпаний есть три и одно резервное судно соответственно, что отвечает регламенту Росавиации, сообщил "Ведомостям" представитель Nordwind ("Икар" – ее сестринская авиакомпания). Представители "Роял флайт" и "Азур эйр" от комментариев изданию отказались.

Представитель Росавиации в беседе с "Ведомостями" отметил, что практика коррекции программы перелетов подтвердила свою эффективность в новогодние праздники, когда удалось избежать задержек.

В преддверие новогодних праздников Росавиация обратилась к шести авиакомпаниям с требованием сократить международные новогодние чартерные программы из-за "недостаточного количества воздушных судов и их резерва". В результате чартерная программа полетов "Азур эйр" была уменьшена на 15%, программа "Роял Флайт" - на 5%. Росавиация уведомила о необходимости сокращения программы полетов авиакомпании "Якутия" - на 30%, "Саратовские авиалинии" - на 30%, "Икар" - на 20%, "Северный ветер" - на 30%.

Рабочая группа Росавиации по анализу оборота судов с участием Ростуризма была создана в конце сентября 2017 года, когда авиакомпания "ВИМ-авиа" заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами.