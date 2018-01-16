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Экономика

Гражданам и ИП спишут 56,8 млрд руб. просроченной налоговой задолженности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В рамках поручения президента РФ гражданам и индивидуальным предпринимателям будет списано 41 млрд рублей и 15,8 млрд рублей просроченной налоговой задолженности соответственно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Вы поставили три задачи. В первую очередь, это списание просроченной налоговой задолженности граждан и индивидуальных предпринимателей. Вторая задача - это освобождение от земельного налога 6 соток для отдельных категорий граждан <...>. И третья - это отказ от налогообложения возникших доходов в результате списания задолженности", - сказал глава Минфина.

Последний вопрос касается задолженности перед банками или коммунальными платежами в связи с тем, что по действующему законодательству такое списание сопровождается и уплатой налогов.

По словам Силуанова, закон по списанию задолженности подготовлен и принят в декабре прошлого года. Количество граждан, по оценкам налоговой службы, которых касается документ, составляет более 20 млн человек. Общий объем задолженности - 41 млрд руб.

"По индивидуальным предпринимателям была списана задолженность еще и по налогам по спецрежиму, по упрощенным налогам, по единому налогу на вмененный доход и по оплате патента", - продолжил глава Минфина. Общий объем списанных налогов составляет 15,8 млрд руб., а количество налогоплательщиков - около 3 млн индивидуальных предпринимателей.

Силуанов отметил, что налоги списывались по состоянию на 1 января 2015 года.

Кроме того, отметил он, законом еще предусмотрено списание задолженности по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей по причине непредоставления отчетности по состоянию на 1 января 2017 года. Таких предпринимателей оказалось около 700 тыс. Общая сумма задолженности - 127 млрд руб.

Министр подчеркнул, что списание производится без обращения в налоговый орган.

В конце декабря был принят и подписан закон, по которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальным предпринимателям на 1 января 2015 года.

Как пояснил ранее "Интерфаксу" замминистра финансов Илья Трунин, по данному закону предлагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу, включая задолженность по пеням. "Для предпринимателей - то же самое списание по всем налогам, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу", - сказал замминистра.

Также Госдума приняла закон о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по страховым взносам индивидуальных предпринимателей (ИП) и лиц, занимающихся частной практикой, образовавшейся на 1 января 2017 года.

Таким образом, подготовлена законодательная база для реализации предложений президента РФ, озвученных им на ежегодной пресс-конференции. Так, Путин предложил освободить граждан и индивидуальных предпринимателей, накопивших налоговую задолженность в силу несовершенства налоговой системы, от ее выплаты.

Кроме того, в рамках принятого закона была реализована еще одна инициатива главы государства, которая касалась освобождения от НДФЛ условного дохода граждан.

Так, статья 217 Налогового кодекса, определяющая доходы, которые не подлежат обложению НДФЛ, дополняется пунктом о доходах, полученных налогоплательщиками с 1 января 2015 года по 1 декабря 2017 года, с которых налоговый агент не удержал налог. При этом сюда не относятся доходы в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, оказание услуг, доходы в виде дивидендов и процентов, в виде материальной выгоды, полученной, в частности, от экономии на процентах по кредитам, кроме ипотечных кредитов, доходы в натуральной форме, в том числе подарки, доходы в виде выигрышей и призов.

Президент РФ, описывая проблему с начислением подоходного налога на условные доходы граждан, в качестве примера приводил освобождение гражданина от уплаты банковского кредита. "Скажем, банки кого-то освобождают от выплаты кредитов, операторы связи освобождают. По действующем законодательству, это считается условным доходом, и на него накручиваются налоги, это еще около 3 млн человек, и тоже счет идет на миллиарды задолженности. Надо это списать, это бессмысленная абсолютно вещь, которая мешает развиваться и экономике и накладывает несправедливую налоговую нагрузку", - сказал Путин.

Теги: Антон Силуанов
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